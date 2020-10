¿Llegará Mirotic al Clásico?

Nicola Mirotic vuelve este miércoles a los entrenamientos con la vista puesta en el Clásico de este viernes en el Palau Blaugrana. El jugador hispano-montenegrino resultó contagiado por coronavirus tal como él mismo confesó en Twitter y tan sólo hace una semana explicó también en la red social que no lo estaba pasando nada bien.

Sarunas Jasikevicius comentó este martes que no sabe si estará disponible para el partido de Euroliga del viernes ante el Real Madrid "a ver cómo se encuentra físicamente. Tenemos un par de días más, en principio mañana ya se entrenará", admitió el lituano.

El Barça se impuso a Gipuzkoa Basket en el Palau por 87-60 con rotaciones pensando en el Clásico. La segunda unidad, con Artem Pustovii (15 puntos), Leandro Bolmaro (8 puntos y 10 asistencias) y Sergi Martínez (10 puntos, 7 rebotes), se bastó para liderar la victoria azulgrana sin sobresaltos.

De esta manera, los catalanes sumaron su cuarta victoria en cinco partidos, mientras que el equipo vasco solo ha conseguido una en los mismos encuentros.

Quiero contaros que he dado positivo por COVID19 y desgraciadamente no podré estar en el partido de hoy. Me encuentro bien y estoy siguiendo las indicaciones médicas. Quiero desear mucha suerte a mis compañeros, les apoyaré desde la distancia! #ForcaBarca