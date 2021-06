L'Inter Escaldes es juga la classificació per la prèvia de la Champions

l'Inter Escaldes que dirigeix Albert Lopo juga aquest divendres la final de la ronda preliminar de la Champions contra el Pristina, el campió de Kosovo (20:00 hores), a l'Elbasan Arena d'Albània.

L'equip andorrà, també campió de la seva lliga, està a un pas de classificar-se per la prèvia de la Champions league per primera vegada en la seva història. En cas de classificar-se, el rival en la primera ronda per accedir a la màxima competició europea seria el Ferencvaros hongarès. El duel es disputaria els dies 6 o 7 de juliol i la tornada el 13 o 14 de juliol.

Per arribar a la final, l'Inter Escaldes va eliminar el Torshavn d'Illes Feroe (0-1) amb gol de Jordi Betriu al minut 61, mentres que el Pristina es va desfer del Folgore de San Marino (0-2).