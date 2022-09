"A Lewandowski encara li queda molta corda"

Passem consulta amb el nostre fisio de capçalera Lluís Puig per analitzar les bones notícies al FC Barcelona, que no està patint lesions importants aquesta temporada.

Puig considera que s'ha potenciat la feina dels professionals que treballen amb el primer equip "sembla que hi ha molt bona comunicació i a la més petita molèstia es posa atenció" i a més destaca que "l'atenció personalitzada és bàsica perquè és molt diferent el tipus d'esforç que ha de fer cada jugador".

Davant un any diferent amb un Mundial al desembre considera que "li anirà molt bé a Xavi tenir dos o tres jugadors per posició perquè alguns tornaran carregats després de participar-hi". Puig afegeix que serà important la feina dels jugadors que no vagin a Qatar "els equips que no tinguin jugadors al Mundial se les hauran d'empescar per fer coses alternatives i mantenir el nivell de competició".

El fisio analitza també la situació d'Ansu Fati "jo pensava que s'havia d'operar perquè li donava més garanties. Potser ara s'està adonant. Fent un tractament conservador com va decidir, pel fet que la lesió és als isquiosurals, que tenen molt a veure amb la seva explosivitat, fa que encara no estigui per jugar molts minuts i al nivell que jugava. No es pot dir que sigui lent, va evolucionant de manera conservadora i s'ha de veure com va responent. Esperem que pugui arribar al nivell d'abans i no s'hagui d'empenedir de no haber-se operat ".

Lluís Puig destaca també la figura del golejador blaugrana Robert Lewandowski veient el rendiment que està tenint "ha de ser un mirall pels joves del planter i molts esportistes. Per arribar a aquesta edat en aquestes condicions vol dir que es cuida molt i que cuida molt els detalls. Encara li queda molta corda i hauria de tenir mala sort amb una jugada fortuïta, sino no hi ha qui el pari".