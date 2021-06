El Levante asalta el Palau en la tanda de penaltis

El Levante asaltó el Palau Blaugrana al vencer al Barça en los penaltis por 5-4, tras acabar la prórroga con empate (2-2), y el domingo tendrá la oportunidad de sellar el primer título de Liga de su historia en su pabellón.



El inicio del Barça, arropado por el Palau Blaugra, fue fulgurante y no tardó en traducirse en el marcador. En el minuto 2, Fede hizo una doble parada, primero a Ferrao y luego a Diego, pero a la tercera el pívot de Chapecó batió al meta levantinista.



Solo un minuto más tarde, Aicardo pudo haber doblado la ventaja local en una acción clarísima de no ser por otra gran intervención de Fede. El Levante entró en el partido en ese instante y subió líneas para empezar a incomodar el arco de Dídac.



Tras unos escarceos con el gol de Esteban, finalmente el encargado de empatar fue un exazulgrana, Roger Serrano, en el minuto 10. El jugador 'granota' colocó una suave vaselina por encima de Dídac después de un robo en campo contrario e hizo el 1-1, aunque no lo celebró.



El tanto dio más alas al Levante mientras el Barça no encontraba la tecla en las subidas al ataque de Dídac, defendidas en rombo por la defensa valenciana.



El arreón levantinista culminó con la remontada en el minuto 15 a través de otro antiguo jugador del Barça: Rafa Usín introdujo un disparo lejano en la puerta azulgrana con un poco de fortuna, ya que su chute quedó ligeramente desviado antes de llegar al guardameta.



El elenco catalán reaccionó con vehemencia antes del descanso y estrelló dos balones en el poste en el último minuto del primer acto, que pese al empeño local terminó con 1-2 en el marcador.



El Levante contuvo al Barça tras pasar por los vestuarios gracias a una presión alta, pero los azulgranas encontraron en Ferrao una válvula de escape a esa defensa adelantada.



El brasileño tuvo varias ocasiones claras que no consiguió culminar hasta que en el minuto 27 un pase con la mano de Dídac le dejó solo contra Fede y, esta vez, el de Chapecó puso el 2-2 sin concesiones.



El cuadro valenciano insistió entonces en la presión alta para que el Barça no aprovechara los vientos a su favor e incluso reclamó tímidamente un posible penalti sobre Esteban, ya pasado el minuto 30, a unos árbitros de silbato y tarjeta fácil.



La fatiga se hizo presente pasado el ecuador de la segunda parte, por lo que el ritmo del partido bajó un punto. En ese escenario la tuvo de nuevo Ferrao en el 35, pero su volea se encontró con la cruceta.



Dyego también vio frustrado por la madera un gran disparo en el minuto 37, con el Barça inclinando poco a poco la pista sobre la portería de Fede. El Levante se sacudió el acoso con portero-jugador para conservar la posesión hasta la prórroga.



Rubi mantuvo la camiseta de portero en el tiempo extra, un sistema que a punto estuvo de tener éxito en el 42, cuando el larguero negó el gol a Usín, y en el 43, pero Roger de milagro no batió a Dídac.



A poco más de un minuto del final de la prórroga, Adolfo perdonó sin portero en una acción muy rápida y de gran complejidad técnica solo unos segundos antes de que Esteban obligara a Dídac a descolgar un balón de la escuadra.



Pese a las ocasiones, ningún equipo logró deshacer el 2-2 antes de llegar a la decisiva tanda de penaltis. Desde los seis metros, el Levante se llevó el primer punto de esta final al mejor de tres gracias a la parada de Fede a Joselito en la muerte súbita.





- Ficha técnica:



2 - Barça: Dídac, Aicardo, Marcenio, Dyego y Ferrao -cinco inicial-; también jugaron Matheus, Adolfo, Esquerdinha, Ximbinha, André Coelho, Daniel y Joselito.



2 - Levante: Fede, Maxi, Rubi Lemos, Rafa Usín, Pedro Toro -cinco inicial-; también jugaron Marc Tolrà, Roger, Gallo, Rivillos, Esteban, Jorge Santos y Araça.



Goles: 1-0, min. 2: Ferrao. 1-1, min. 10: Roger. 1-2, min. 15: Rafa Usín. 2-2, min. 27: Ferrao.



Penaltis: Por el Barça marcaron Daniel, Esquerdinha, Dyego y Aicardo. Fallaron Ferrao, André Coelho y Joselito. Por el Levante marcaron Marc Tolrà, Rivillos, Rescia, Esteban y Roger. Fallaron Pedro Toro y Rafa Usín.



Árbitros: Navarro Rodríguez-Villanueva y Sarabia Eguiluz (Castilla y León y La Rioja), que amonestaron a los locales Ferrao y Esquerdinha y a los visitantes Rubi Lemos, Jorge Santos, Rivillos, Marc Tolrà, Roger, Usín y Fede.



Incidencias: partido disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 1.846 espectadores en cumplimiento de las restricciones por la covid-19.

???? Gràcies Aicardo, Daniel i Ximba!

Aquesta sempre serà casa vostra!



?? Homenatge del Club presidit pels directius Aureli Mas (Futbol Sala), Miquel Camps, Josep Ignasi Macià i Joan Soler pic.twitter.com/ZhrLWCtFVy — Barça Futbol Sala (@FCBfutbolsala) June 24, 2021