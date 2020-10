L'Espanyol portarà públic a la Dani Jarque aquest cap de setmana

El RCD Espanyol ha aconseguit portar públic als partits que es diputaran a la Ciutat Esportiva aquest cap de setmana, en concret al duel de l'Espanyol B contra l'AE Prat (diumenge a les 12.00 hores al Camp 1) i al l'enfrontament del Femení contra el Deportivo (diumenge a les 12.30 hores al Camp 3).

Segons informa Quique Iglesias 200 socis podran assistir al partit del filial i només 30 a del Femení. El club explica com es pot accedir a aquestes places limitades a socis "ha habilitat un sistema per a que els socis i sòcies puguin sol·licitar una entrada gratuïta (des del club es distribuirà un número limitat d’invitacions) per poder veure els partits".

El comunicat afegeix "degut a la pandèmia sanitària s’ha prohibit l’entrada a estadis i instal·lacions esportives. Des del RCD Espanyol creiem que l’essència del futbol és el públic i, després de tant de temps sense poder compartir en directe amb vosaltres l’emoció d’aquest espectacle esportiu, hem treballat perquè els socis, l’actiu més important del club, pugueu assistir de nou als partits amb la màxima seguretat.

Amb l’objectiu de complir la normativa de seguretat referent a la COVID-19, l’aforament de la CEDJ es veurà restringit per assegurar la salut dels assistents".

El club detalla com ho han de fer els socis per aconseguir una entrada:

L’entrada serà nominativa, personal i intransferible. Caldrà presentar el DNI i passar el control de temperatura per accedir a la Ciutat Esportiva.

Caldrà seguir totes les recomanacions sanitàries i acceptar les condicions de cessió de dades que s’expliquen en el procés de sol·licitud.

Cada soci tindrà dret a sol·licitar una entrada per a un dels dos partits.

En aquest enllaç podreu apuntar-vos a una de les dues llistes segons el partit que es vulgui assistir (Espanyol B o Femení A). Si no recorda el PIN pot consultar-ho aquí, trobarà la Clau en el seu carnet de qualsevol temporada.

Període d’inscripció obert fins a divendres 16 a les 12h.

Divendres 16 enviarem les invitacions a cadascun dels socis que els hi hagi tocat. S’enviaran al correu electrònic que se’ns proporcioni durant la sol·licitud.

A cadascuna de les invitacions s’indicarà l’hora d’accés a les instal·lacions per tal d’evitar aglomeracions i facilitar l’entrada al públic assistent.



El criteri d’assignació de les entrades serà per antiguitat dels socis. Aquells socis que hagin completat el procediment i no els hagi tocat l’entrada, passaran a ocupar directament les primeres posicions de la llista d’entrades de futurs esdeveniments amb públic a la CEDJ.

Amb l’objectiu de procurar la màxima protecció de la salut dels assistents, el club habilitarà els espais de la Ciutat Esportiva per assegurar la correcta implantació de les mesures sanitàries.

Comptem amb la vostra responsabilitat a l’hora de respectar les recomanacions sanitàries -com la distància social i l’ús de la mascareta- i preguem que es respectin les normes i la feina dels treballadors que ajuden al seu compliment.

Recordar que ens regim per la normativa establerta per les autoritats i que, en cas de que en les properes hores s’anunciï noves restriccions, ens veurem obligats a assumir-les amb tot el que comporti.

Us hi esperem! Serà un veritable plaer retrobar-nos, pericos i periques!

Comptem amb tu!



RCD Espanyol de Barcelona