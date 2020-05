L'Espanyol femení se salva sense guanyar un sol partit

L'equip femení de l'Espanyol feia mesos que estava abocat al descens de categoría perquè era cuer destacat de la Primera Iberdrola i encara no havia aconseguit guanyar un sol partit. La crisis del coronavirus ha provocat que el conjunt entrenat per Jordi Ferrón es garanteixi una temporada més a la màxima categoria del futbol espanyol.

La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat aquest dimecres que les competicions de futbol no professionals, entre les que encara es troba el futbol femení, se suspenen definitivament i no es produirà cap descens de categoria. El que sí hi haurà és dos ascensos provinents de la segona categoria (Reto Iberdrola) amb la qual cosa, la próxima temporada hi haurà 18 equips en comptes de 16, com fins ara, a la Primera Iberdrola.

L'Espanyol, que només ha sumat 5 punts de 63 possibles, en total només 5 empats en 21 partits i es trobava a 13 punts de les posicions de permanència, se salva de manera excepcional i tindrà l'oportunitat de construir un nou projecte amb més possibilitats de mantenir-se a la màxima categoria del futbol femení espanyol en una temporada on s'ha començat a avançar cap al professionalisme amb la signatura del primer conveni col·lectiu de la història.

La crisi del coronavirus suposarà un cop molt dur per molts clubs a nivell econòmic, i també amb afectacions en la negociació dels drets televisius. Caldrà esperar que el futbol femení no perdi el que havia avançat aquest any.

L'Espanyol precisament ha conegut la notícia definitiva de la salvació just en la data que fa un any i un dia de la seva última victòria a la Lliga, contra l'Sporting de Huelva a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.