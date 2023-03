Les xifres de l'oferta del Barça a Busquets, a 'Esports COPE'

Al programa de dimecres us expliquem els sorprenents informes arbitrals que pagava el Barça en el 'cas Negreira', quines són les xifres de la proposta de renovació per Sergio Busquets i si la Rosalía estarà al Camp Nou pel Clàssic de diumenge, el dia que el primer equip lluirà 'Motomami' a la samarreta amb un impacte mundial.

Us expliquem amb Miguel Ángel Díaz com està el Real Madrid, que aquest dimecres juga la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Liverpool. No s'esperen rotacions tot i l'avantatge de l'anada.

També escoltem Erling Haaland després de la bestialitat que va protagonitzar marcant cinc gols en un partit de la màxima competició europea, just abans que Guardiola el canviès per motivar-lo amb nous reptes.

Entrevistem l'exblaugrana Julio Alberto que presenta la 'Fundación Relife' per la lluita contra les adiccions i ens fa el seu pronòstic abans del Clàssic.

Debatem amb amb Sergi Font i l'advocat Jacinto Vicente que ens ajuda a entendre com està evolucionant el 'cas Negreira' amb les novetats de les últimes hores.

Analitzem que significa pel Girona la baixa important d'Aleix Garcia i repassem tota l'actualitat del món del bàsquet i poliesportiu.