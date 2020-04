Les instal·lacions esportives es mantindrien tancades en una primera fase del desconfinament

Text UFEC- La Secretaria General de l’Esport va fer arribar a les federacions esportives la Proposta del Pla de desconfinament per a la represa de l’activitat esportiva. Un document que preveu la tornada a la normalitat en 4 fases, en què l’activitat esportiva i l’obertura de les instal·lacions es recuperarà de forma gradual.

Així, en una primera fase les instal·lacions estarien tancades (a excepció del CAR per als esportistes de Tòquio 2020) i només seria permesa la pràctica d’esport individual i lliure. En una segona fase, obririen les instal·lacions (amb un terç de l’aforament màxim i respectant les mesures d’higiene i distància de seguretat pertinents) i es permetria la pràctica en grup d’esports sense contacte. En aquestes primeres fases, no es podrà realitzar cap activitat física que suposi un risc considerable de lesió. En una tercera fase es permetria la pràctica d’esport de grup de contacte i es reprendria la competició, amb moltes restriccions pel que fa l’assistència de públic. En la quarta i última fase, tornaríem a la normalitat precrisis.

La UFEC ha estat coordinant amb les federacions les aportacions del sector per acabar de definir el pla. Les entitats han desenvolupat contribucions per encabir les especificacions de cada disciplina en el pla de la SGE, que inclouen el desenvolupament de criteris de recuperació d’entrenaments, d’aprovisionament de material de protecció i de desenvolupament de la competició encara per disputa. Unes aportacions que es prendran en consideració a la Taula sectorial d’Esports de la Generalitat, que es reuneix avui.

Les preocupacions principals de les entitats es fonamenten en la logística d’acabar les competició i en l’aplicació dels protocols de seguretat que s’adoptaran. Pel que fa a la competició, hi ha federacions que, ja sigui per la impossibilitat de poder entrenar-se (en el cas d’esports de contacte) com per la impossibilitat d’encabir la competició en el temps que es disposarà, que no reprendran la competició. Les que sí ho faran, estan estudiant les fórmules per respectar els drets d’ascensos i descensos dels clubs.

D’altra banda, les aportacions s’encaminen, també, a establir els mecanismes a través dels quals les entitats tindran accés als tests i el material de seguretat necessaris per reprendre l’activitat, així com a les mesures que s’hauran d’aplicar per adoptar els protocols de seguretat tant per obrir les instal·lacions com per desenvolupar la pràctica esportiva amb seguretat.

Aquestes aportacions es posaran e comú a la Taula sectorial de l’Esport, on els tècnics esportius i sanitaris del Consell Català de l’Esport les validaran per poder incloure-les a la Proposta del Pla de desconfinament.