Fa bé Laporta ratificant a Ronald Koeman?

Aquest dijous, us expliquem el fitxatge de Jordi Cruyff pel Barça, com a membre de l'àrea esportiva a partir de l'1 d'agost. També analitzem la ratificació de Ronald Koeman com a entrenador blaugrana, que es produirà després de la reunió de la Junta directiva, quan compareixerpa davant els mitjans la directiva Elena Fort.

Comentem l'actualitat blaugrana amb l'exjugador del Barça 'Bolo' Zenden, que considera que la figura de Koeman queda tocada després dels dubtes que ha tingut Joan Laporta per mantenir-lo a la banqueta.

?? 'Bolo' Zenden en Esports COPE



??? "Siguiendo de esta manera, parece que Koeman tiene los días contados. Si el equipo no gana, el presi dirá que no fue su primera opción"



??? "Si Jordi Cruyff ficha por el Barça es porque tiene calidad" #FCBlivehttps://t.co/NRFCBZxjWz — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) June 3, 2021





Debatem amb Dani Senabre i Junior Minguella si Ronald Koeman és el millor entrenador que podia trobar el Barça per afrontar la próxima temporada.

Repassem la golejada del Girona contra l'Almeria que el deixa a un pas de la final del playoff per pujar a Primera i també els moviments de mercat al RCD Espanyol.

