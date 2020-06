Leo Messi ya entrena con el grupo

Leo Messi ya se ha incorporado este lunes al trabajo con el grupo en el entrenamiento del FC Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y el capitán apunta a estar disponible para jugar en el regreso de La Liga, el próximo sábado en Mallorca.

El club ha confirmado en un twit que el capitán ha vuelto a ejercitarse al mismo ritmo de sus compañeros. Messi ya dio un primer paso el sábado, entrenando sobre el césped del Camp Nou, aunque fuese al margen de sus compañeros. Y este lunes ya trabaja con normalidad, superada la pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha. También se han incorporado a la sesión Nelson Semedo y Monchu, recuperados de sus problemas físicos.

El argentino se perdió dos entrenamientos la semana pasada por estas molestias musculares. Por precaución, prefirió quedarse en el gimnasio haciendo trabajo específico para evitar cualquier tipo de riesgo a pocos días para volver a la competición.

El club no informó de esa contractura hasta el viernes, pero el entorno del jugador ya confirmó a Cope que no se trataba de nada grave. El propio técnico Quique Setién dijo este domingo en 'El Partidazo' de Vamos en Movistar que "Messi está perfectamente y no creo que tenga problemas para volver a jugar en Mallorca".

El propio Messi, colgó una fotografía llena de optimismo el pasado sábado en su Instagram desde el entrenamiento del equipo que se realizó puntualmente en el Camp Nou "Cómo lo extrañaba... ¡Qué ganas de volver a jugar acá!".

La otra buena noticia del sábado fue que Luis Suárez recibió el alta médica casi cinco meses después, totalmente recuperado de su operación de rodilla que se produjo hace 147 días, y el uruguayo también estará a disposición de Setién para la decisiva recta final de la temporada.