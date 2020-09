Leo Messi se acuerda de Luis Suárez en su gol

Leo Messi se acordó de Luis Suárez en la celebración de su gol frente al Villarreal. El argentino marcó el 3 a 0 de penalty en una jugada provocada por Ansu Fati y en su celebración imitó los gestos con la mano que hace el uruguayo cuando celebra sus tantos.

Según explicó el periodista de RAC-1 Gerard Romero, la celebración de Messi en el tanto de penalti fue un tributo para el ariete charrúa. Leo festejó el tanto cerrando el puño y flexionando el brazo, gesto que suele repetir el uruguayo para celebrar sus goles. De hecho, en su doblete ayer frente al Granada, Luis Suárez había hecho exactamente el mismo gesto que repetiría Messi horas después.

Según la citada fuente, el crack argentino habría prometido a Suárez que realizaría esa celebración en caso de ver portería. Y así fue. Hay que recordar que, tras seis temporadas juntos en el Barça, el de ayer ante el Villarreal fue el primer partido del conjunto azulgrana sin el tercer mejor goleador de su historia.

Messi echa de menos a Suárez dentro y fuera del campo y no ha ocultado su enfado por las formas de la directiva del club con el uruguayo en el momento de forzar su salida del Barça. El argentino publicó un post en Instagram al día siguiente de la despedida de Suárez en el que atacaba directamente al presidente Bartomeu.

�� Leo Messi se despide de Luis Suárez en sus redes y ataca al @FCBarcelona



�� "Te merecías que te despidiesen como lo que eres, uno de los jugadores más importantes de la historia del club. No que te echen como lo hicieron"



�� "A esta altura ya no me sorprende nada" pic.twitter.com/aps6bCrxAB