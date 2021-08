Wu Lei: "Tengo que trabajar más duro para ganarme minutos en esta categoría"

El delantero chino del Espanyol, Wu Lei, aseguró este martes que debe "trabajar más duro" para tener minutos enla española LaLiga Santander, después de que en la campaña del ascenso su protagonismo en el equipo disminuyera ostensiblemente.



"No tuve tantos minutos el año pasado, pero ahora mismo tengo mucha confianza en mí mismo. Me tengo que exigir más para demostrar mi conocimiento de esta categoría y aprovechar mi carácter en esta división", reflexionó el atacante en rueda de prensa.



Wu Lei explicó que "todo el mundo ha trabajado muy duro" en la pretemporada en busca de minutos de juego, pero enfatizó que él se encuentra "físicamente perfecto" y que buscará estar "más implicado para ayudar al equipo" de Vicente Moreno.



El delantero dijo que comprende las voces que critican desde China que siga en el cuadro catalán, donde no es protagonista, en vez de jugar en la Liga de su país, donde es una estrella, ya que su caso es "único" en el país.



"Este ritmo es muy alto y con este fútbol tan bueno he mejorado muchas cosas. Tengo una comparación muy clara: cuando volví a la selección china el ritmo me pareció más lento y estuve más relajado. Aquí el ritmo siempre es muy alto", precisó.



El delantero deseó que los aficionados chinos "entiendan la situación" y destacó la gran relación que le une a los seguidores pericos, a los que quiere de vuelta en el estadio "lo antes posible".



"Hace ya un año y medio que el público no puede entrar y necesitamos este tipo de apoyo. Queremos celebrar juntos con los aficionados. Así podremos ganar más", manifestó.



Sin embargo, Wu Lei no quiso definir un objetivo para el Espanyol en su regreso a Primera más allá de concentrarse en el "partido a partido" y "llegar bien contra Osasuna" en el estreno liguero.