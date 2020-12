Wu Lei: "Sé que he d'estar més encertat en la definició, però ho estic treballant"

El davanter xinès del RCD Espanyol Wu Lei s'ha mostrat molt satisfet després de retrobar-se amb el gol diumenge "estic molt feliç per com va la temporada. Em vaig lesionar, però amb l'ajuda de tots he recuperat la confiança. Sé que he d'estar més encertat en la definició, però ho estic treballant. Estem fent bé la feina per poder celebrar l'ascens amb els nostres aficionats".

Wu Lei va marcar el seu segon gol de la temporada després del que va fer a la primera jornada contra l'Albacete i de superar la lesió. L'equip jugarà el próxim diumenge contra el UD Logroñés al Nuevo Las Gaunas.