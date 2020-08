Wu Lei: "Des del primer dia he decidit quedar-me aquí"

Tot just acabar la temporada passada, el nom de Wu Lei es va associar a altres clubs que li havien seguit al llarg de l'any. Ell, però, tal com ha expressat amb anterioritat, ha mostrat la seva voluntat en seguir com a blanc-i-blau. "Des del primer dia he decidit quedar-me aquí. L'Espanyol és el meu primer equip a Europa. Per a mi té un sentit especial. Tinc molt afecte per aquest club. Des que vaig arribar he notat l'entusiasme de la gent. Tenim una afició estupenda. Els empleats i els meus companys m'han ajudat molt i estic content de ser a l'Espanyol".

Reconeix que "és una llàstima" el que va passar la temporada passada, però argumenta que "necessitem sortir d'aquesta situació el més aviat possible. L'objectiu d'aquesta temporada és molt clar: tornar a Primera Divisió. Hem de superar com més aviat el que ens va succeir la temporada passada”.

Avisa que "la Segona Divisió no és una competició fàcil", però es mostra "convençut que tornarem a Primera com més aviat millor". Per això afegeix que "tinc confiança en el nostre equip".

Els seus objectius per a aquest any són "marcar més gols i ajudar a aconseguir més victòries per a l'equip". I no oblida, tampoc, l'agraïment que té per l'afició blanc-i-blava. "Des que vaig arribar aquí sento el seu afecte. Això fa que em senti emocionat. Crec que ells són la millor afició del món. Volem celebrar victòries amb ells, al nostre costat, el més aviat possible i al nostre estadi”.