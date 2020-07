Wu Lei anuncia que se queda en el Espanyol a pesar del descenso a Segunda

Wu Lei, futbolista chino del Espanyol, confirmó hoy que se quedará en el club barcelonés pese a haber descendido a la segunda división española.

En una entrevista con la televisión estatal china CGTN, Wu anunció: "He tomado la decisión de quedarme en el Espanyol y de disputar la segunda división de La Liga con mi equipo".

En su breve respuesta sobre el tema, el delantero chino reconoce que últimamente ha visto "a mucha gente debatiendo sobre cuál es la próxima parada" en su carrera.

Estas últimas semanas han surgido numerosos rumores sobre el destino del jugador, que ha sido relacionado con equipos como el Besiktas turco o con un cambio a la Premier League inglesa, donde Wolverhampton -cuyos dueños son chinos- y Watford han sonado como posibles interesados en su contratación.

Wu, el mejor jugador chino de la actualidad, acabó así con todos los rumores y se mantendrá como uno de los puntales de la plantilla con la que el club catalán tratará de regresar a la máxima competición liguera de España tras su primer descenso desde 1993.

En esta última temporada, el atacante disputó un total de 33 encuentros en liga y anotó 4 tantos, mientras que en el resto de competiciones (Europa League y Copa del Rey) sumó 3 goles en otros 10 partidos.

