Leandro Cabrera: "No merece la pena jugarnos la salud por dinero"

El central del RCD Espanyol Leandro Cabrera ha sido muy contundente en una entrevista realizada por el canal uruguayo Sport890 respecto a los miedos de los futbolistas en el caso de regresar la competición. Cabrera fue uno de los diez positivos por coronavirus que se dieron en la plantilla del club blanquiazul, ocho jugadores y dos técnicos. En su caso, los síntomas fueron leves y como el resto, ya está recuperado.

De todas formas, Leandro asegura que es muy pronto para volver a la competición en España "no es tan seguro como ellos se creen. Ya sé que hay mil millones de por medio, pero si no se va a jugar con garantías, no merece la pena jugarnos la salud por dinero". Cabrera insiste en que el país aún se encuentra en estado de alerta "lo que no se puede hacer es que todo el mundo está confinado y nosotros volvamos a la vida normal".

El uruguayo ve muchos riesgos en el regreso de la Liga "nosotros por ejemplo, tendríamos el primer partido en Getafe. Se está diciendo de mantener ciertas distancias y precauciones y te vas a meter 30 personas en un tren para viajar a Madrid. Con que sólo lo tenga uno...". Además añade el riesgo de lesiones con la idea de jugar cada 72 horas.

Cabrera plantea un problema práctico "se está diciendo que el virus tarda 12 días en desarrollarse. En 12 días, habremos jugado contra cuatro plantillas diferentes ¿a cuántas personas se lo puedes propagar?". El central del Espanyol añade el peligro de contagiar a los familiares "en mi caso sólo estamos mi novia y yo, pero igual un compañero tiene contacto con sus padres o su mujer es asmática. Cada día hay más de mil contagios".