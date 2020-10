Las lágrimas de Àlex Granell al dejar el Girona

El capitán del Girona Àlex Granell no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros y del club de su vida "lo único que me gustaría es que me vierais como un capitán, una persona que ha tratado de ayudar siempre en todo, de ser positivo, de defender al club, de defender a los compañeros y que en el fondo veáis en mi a una persona que ha sido responsable con su trabajo, que ama su trabajo, pero por encima de todo que hayáis sentido que detrás del futbolista hay una buena persona".

Granell se marcha al Bolívar boliviano, club que dirige uno de los accionistas del Girona, Marcelo Claure, que se hará cargo del salario del jugador de 32 años después que el Girona no haya conseguido el anelado ascenso a Primera.

Apenas unos minutos después de oficializarse su adiós al Girona Granell afirmó, en unas declaraciones distribuidas por el club rojiblanco, que los seis años que ha jugado en el Estadio de Montilivi "han sido los mejores" de su vida.

El ya excapitán del cuadro catalán remarcó que ha disfrutado "muchísimo vistiendo la camiseta del Girona, jugando en Montilivi, viviendo los mejores años de la historia del club y participando directamente en sus éxitos".

Granell, rojiblanco de cuna, reconoció que se había imaginado "muchas veces" su llegada al club, pero que nunca se había planteado cómo sería su despedida, y admitió que deja Montilivi "en paz, con tranquilidad", y con la satisfacción de haber dejado "una huella muy importante".

"Uno tiene que saber cerrar las etapas. Es un día muy especial, difícil, pero es lo mejor para todos", acentuó el jugador de Girona antes de concluir que ahora emprende un nuevo reto que le ilusiona "mucho", de la mano del Bolívar.