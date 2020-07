Las claves de la rebeldía de Arthur

Según ha podido saber Esports COPE Arthur Melo está disgustado por el trato que ha recibido del Barça, sobre todo desde que se hizo oficial su traspaso a la Juventus en el trueque con Miralem Pjanic el pasado 30 de junio. Ahora mismo, el jugador sigue en Brasil, donde se marchó aprovechando los seis días de descanso que dio Setién a la plantilla antes de volver para preparar la Champions.

Arthur no ha jugado un solo minuto desde ese 30 de junio a pesar de que su compromiso con el Barça, según el acuerdo alcanzado en el momento de su traspaso a la Juventus, se extendía hasta que finalizasen todas las competiciones. El joven centrocampista ha hecho saber al club quiere desvincularse y olvidar su etapa azulgrana cuanto antes.

En el Barça consideran que el jugador está en rebeldía y le han dicho al brasileño que si no acude este martes a la ciudad deportiva con el resto de sus compañeros se le abrirá un expediente disciplinario que podría tener también consecuencias económicas para el brasileño. Arthur ya les ha hecho saber que no quiere acabar mal y ha pedido al club que dejen de lado los expedientes.

El todavía jugador del FC Barcelona, no se presentó este lunes en la Ciudad Deportiva donde debía pasar un test de coronavirus antes del regreso a los entrenamientos, este martes, para empezar a preparar la Liga de Campeones. El brasileño no quiere jugar más con la camiseta azulgrana.

El brasileño comunicó al club que no iba a acudir a pasar los test PCR y el Barça le dijo que no tenía permiso para ausentarse y que debía volver este lunes de vacaciones para pasar los test e incorporarse con el grupo a los entrenamientos este martes a las 9 y media de la mañana.

Hay que recordar un momento clave que se produce en la rueda prensa previa al último partido de Liga contra el Alavés donde le preguntan a Quique Setién: "¿Por qué Arthur no está en la lista y si volverá a vestir la camiseta del barça?" Setién no respondió a esa pregunta y se limita a comentar que el brasileño le había dicho que le molestaba un tobillo. No hubo comunicado médico del club y no se supo nada más hasta este lunes.

Por lo que respecta a la relación de Arthur con el resto de la plantilla. Al hacerse oficial su intercambio con Pjanic, reunió a los jugadores al día siguiente de aterrizar de Turín, para decirles que se había comprometido a seguir defendiendo la camiseta del Barça hasta finalizar la aventura en la Champions.