"Laporta té una relació d'amistat amb Messi, però s'ha de veure què li podrà oferir el Barça"

Aquest dilluns repassem la victòria de Joan Laporta a les eleccions del Barça i les seves primeres hores al càrrec. El president, pendent del dia de la investidura que podria ser divendres o la setmana vinent, ha visitat els equips del club a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i ha saludat Ronald Koeman i Pau Gasol entre d'altres.

Us expliquem com treballa l'equip pensant en el partit de dimecres a París on els de Koeman intentaran la complicada remuntada contra el PSG.

Debatem amb Poli Rincón i Josep Maria Minguella per saber com valoren la situació del Barça a la lliga després de l'empat al derbi madrileny. També la victòria de Laporta i les opcions que Messi segueixi al Barça després de votar ahir per primera vegada com a soci blaugrana.

L'Espanyol ha perdut plaça d'ascens directe i Javier de Haro ens explica les seves preocupacions perquè veu perillar l'objectiu de la temporada.

El programa Esports COPE us acompanya de dilluns a divendres de 15.05 a 16.00 hores amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

Amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip repassem l'actualitat del Barça, l'Espanyol, el Girona i el Sabadell.

Analitzem les notícies en blaugrana, escotem les entrevistes amb els protagonistes i les opinions dels millors col·laboradors del programa. No et pots perdre el debat Esports COPE amb els millors tertulians: Poli, Minguella, Tomás Guasch, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas i Dani Senabre, entre d'altres.

