El Laporta más conciliador responde a Sandro Rosell

El ex presidente del Barça, Joan Laporta, respondió a las palabras de Sandro Rosell este jueves en diversas entrevistas. Rosell se manifestó sorprendido porque Laporta le llamó después de salir de la cárcel y hablaron largamente. La mala relación de los dos dirigentes es pública y notoria. Pasaron de grandes amigos en 2003, cuando Laporta ganó las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y Sandro era su vicepresidente deportivo. Juntos construyeron el mejor Barça de la historia, pero la relación se rompió y acabó con una acción de responsabilidad de Rosell contra la directiva de Laporta que llevó a un juicio histórico.

Sandro explicó el gesto de Laporta en RAC1 cuando salió de la cárcel tras casi dos años de prisión preventiva "me llamó, estuvo muy bien. Le dije que me sorprendía porque yo no le habría llamado". Y añade "le dije que sería difícil volver a tener relación porque habíamos dicho cosas muy gruesas el uno del otro. Y él me dijo que también hicimos cosas muy bonitas en 2003".

Después de estas declaraciones, Laporta respondió en Twitter con una serie de mensajes de agradecimiento, empezando por la referencia ala acción de responsabilidad que debieron afrontar por la denuncia de la junta de Sandro "me alegro que a Rosell le sepa mal lo que nos hizo a mis compañeros de junta y a mí con la injusta acción de responsabilidad que, finalmente, ganamos en los tribunales". Rosell explicó unas horas antes que la ley le obligaba a presentar esta acción de responsabilidad y que lamentaba el mal causado a los directivos de Laporta.

En una cadena de mensajes, el presidente del Barça entre 2003 y 2010 ha deseado que Rosell "supere el dolor que le ha causado la prisión injusta y desproporcionada que ha sufrido". Laporta acaba con el mensaje más concilidaor "a pesar de que en determinadas circunstancias sea más difícil hacer la paz, que la guerra, Sandro Rosell sabe que si me necesita, puede contar conmigo".