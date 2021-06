Laporta: "Jordi Cruyff és un comodí per si hi ha una urgència"

El president del FC Barcelona Joan Laporta va sorprendre per la seva sinceritat definint la figura de Jordi Cruyff, acabat d'incorporar a l'estructura esportiva del club, com "un comodí per si hi ha una urgència".

A ninguí se li escapa que l'experiència de Jordi a les banquetes, després d'entrenar al Maccabi Tel Aviv, el Chongqing Lifan i el Shenzhen FC, el sitúa com a possible sibstitut de Ronald Koeman en cas de dificultat, però també s'ha de tenir en compte la bona relació de tota la família Cruyff amb l'actual entrenador blaugrana, que podria fer traumàtic un relleu com aquest.

Manuel Oliveros ha explicat a Esports COPE que les funcions de Jordi Cruyff en la seva nova etapa al FC Barcelona no seran de director esportiu, com s'havia comentat. La figura de Jordi, serà més aviat la d'un consultor o ideòleg, deixant les tasques més executives pel director de futbol Mateu Alemany i el secretari tècnic Ramon Planes, amb qui per cert Jordi mantè una gran relació personal.A ningú se li escapava que l'experiència de Jordi, que ha estat entrenador a

Jordi formarà part de l'estructura blaugrana a partir de l'1 d'agost, però mantindrà el seu compromís amb Shenzhen de la Xina, on té contracte fins a final d'any. No hi serà físicament a la banqueta, on queda el tècnic de la seva confiança Carlos Granero.

També explica Manuel Oliveros que el fill de Johan guanyarà menys diners al Barça que a la Xina, però que ha prioritzat el seu desig de tornar al FC Barcelona i també per la seva afinitat amb Joan Laporta.

??? @JordiCruyff: "Para mí es como volver a casa, es un orgullo estar aquí" ??? pic.twitter.com/pIXUluayMl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2021









???? OFICIAL | El @FCBarcelona comunica que @RonaldKoeman continuará al frente del equipo



??? @JoanLaportaFCB



? "Después del periodo de reflexión que nos hemos tomado, quiero anunciar que daremos continuidad al contrato en vigor de Ronald Koeman" pic.twitter.com/KUPQxFu3OJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 3, 2021