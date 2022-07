Laporta: "Me gustaría que Messi acabe su carrera con la camiseta del Barça"

El presidente del Barça Joan Laporta ha vuelto a hablar de Messi este jueves, en un acto de la Fundación del Barça en la Quinta Avenida de Nueva York, última parada de la gira americana del equipo.

Pocos días de reconocer, en una entrevista para ESPN, que se sentía en deuda con el argentino, Laporta va algo más allá al asegurar que quiere que Messi se retire jugando con la camiseta azulgrana "la etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas y yo creo que tenemos una deuda moral con Messi en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya".

El presidente del Barça, que acabó muy mal con la familia del futbolista al decidir no renovarle el verano pasado, reconoce que "no hay nada hablado", pero que se siente responsable "esto es una aspiración que tengo como presidente del Barça y me gustaría que sucediera. Además he sido corresponsable de este final de Leo Messi".