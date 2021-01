Laporta: "El club no puede estar más tiempo sin liderazgo"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta se ha mostrado contrario al aplazamiento de las elecciones y la recogida de firmas que piden otros precandidatos por las restricciones de la pandemia "no hay razones objetivas para dilatar el proceso electoral. No se pueden aplazar ni suspender. Las elecciones han de ser el día 24. El club no puede estar más tiempo sin liderazgo ni Junta Directiva".

Laporta presentó este jueves más puntos de su programa electoral y anunció que la lona publicitaria que puso en un edificio de Madrid al inicio de la campaña "se cortará en trozos y se repartirá entre los socios y aficionados que quieran hacer una contribución, con el propósito de recaudar dinero para un proyecto solidario de la Fundación".

"Queremos ser ejemplares en hacer un mundo más sostenible. Nos gusta innovar y sorprender, y queremos convertirnos en un club referente también en este sentido", añadió Laporta.

Para el precandidato ser 'Más que un Club' significa realizar "acciones relacionadas con el compromiso del Barça con la sociedad y los valores constructivos, con intentar hacer un mundo mejor, con el compromiso con la democracia y con Cataluña".

Además, dijo que "en principio" no tiene previsto "cambiar el nombre del museo (Josep Lluís Núñez)" pero advirtió que "el nombre de los espacios nuevos del club se someterán a referéndum".

Por otro lado, anunció que la Fundación "será el eje vertebrador de los valores del Barça y uno de los pilares del 'Más que un Club'". En este sentido, aseguró que "se creará una alianza contra la pobreza, sobre todo la infantil".

Si Laporta gana las elecciones previstas para el 24 de enero, el Barça, según comentó el precandidato, también "luchará contra el cambio climático en línea con el acuerdo de París".