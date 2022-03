Laia Palau en 'Cope Showtime': "Tenemos que ponerle un poco más de cara"

La capitana del Spar Uni Girona Laia Palau ha atendido a 'Cope Showtime' a pocas horas para disputar el segundo partido contra Perfumerías Avenida en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, este miércoles en Girona (20:00 horas).

Tras la derrota en el primer enfrentamiento de la serie (77-63), el conjunto catalán está obligado a ganar hoy para forzar el tercer duelo de la serie en Salamanca y Palau asegura que pueden hacerlo "tenemos que ponerle un poco más de cara, tenemos bazas suficientes para poder competirles".

Ante este considerado Clásico del baloncesto femenino, Palau considera que el equipo debe aumentar la intensidad respecto al primer partido "me sabe mal la propuesta en nuestra defensa allí, debemos ser más agresivas, nuestro nivel de intensidad debería ser más alto. Si hay que ensuciar, hay que ensuciar".

Remarca que "debemos intentar llevar la serie al tercer partido. Es nuestra responsabilidad y podemos. Tenemos equipo para hacerlo". Para la capitana, es destacable que el equipo esté en este nivel de competición "no nos olvidemos que el Uni Girona hace poco que juega la Euroliga y situarte en cuartos de final me parece de un equipo de mucho caché"

Laia está estudiando el título de entrenadora pero no quiere descentrarse "voy trabajando para lo que vendrá después, pero sigo con mi vida, no voy a tomar decisiones hasta que se acabe la temporada. Necesito la energía mental y física para el mes y medio que me queda. Lo que luego sea otra Laia ya se verá".