"Koeman vol confiar en els veterans perquè es juga la lliga"

Aquest dimarts escoltem el millor de la roda de premsa de Ronald Koeman prèvia al partit contra l'Elche. El tècnic considera que el Barça encara pot lluitar per títols i que no es pot asselanyar a Lenglet com a únic culpable de l'empat contra el Cádiz.

Entrevistem al porter català de l'Elche Edgar Badia que és un dels millors porters del moment a Primera Divisió i no es vol distreure pensant si acabarà a l'Espanyol.

al 'Debat Esports COPE' analitzem amb Tomás Guasch i Emilio Pérez de Rozas els problemes dels equips espanyols a la Champions i la gestió que fa Ronald Koeman de la plantilla blaugrana.

Quique Iglesias ens explica que Miguelón seguirà a l'Espanyol la propera temporada perquè l'acord amb el club és total.

Albert Díez ens explica les condicions del contracte de Pau Gasol amb el Barça. Un fitxatge que es farà oficial aquesta mateixa tarda.

