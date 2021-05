Koeman: "Me veo como entrenador del Barça el año que viene"

El entrenador del Barça Ronald Koeman se ha reivindicado después de las críticas que ha recibido el equipo por el empate a cero contra el Atlético de Madrid "hay que saber de dónde venimos y los cambios que hemos hecho... hemos ganado un título y estamos luchando por otro título y faltan tres jornadas. En la primera parte no estuvimos a nuestro nivel, entramos preocupados y esto es responsabilidad del entrenador". Y añade "su plantilla es más experimentada que la nuestra. Salimos con varios jugadores de 20 años, hay que pensar en todo, no sólo en el resultado".

El Barça se enfrenta al Levante este martes a las 22:00 horas y el técnico sigue creyendo en las opciones de ganar el título "estamos en la misma situación. La Liga aún no se ha escapado. El Atlético va por delante pero tampoco hay que pensar más en los demás, porque siempre existe opción y primero tú tienes que ganar tus partidos".

El holandés asegura que no se siente infravalorado ni está intranquilo por su futuro en el banquillo del Barça "no, desde mi primer día en el club se valora mi trabajo entre la gente que está a mi alrededor. No puedo ganar la batalla con la prensa, pero en el club se valora lo que estamos haciendo y es justo". Añade "me veo como entrenador el año que viene. No es el momento en que el 'presi' tiene que hablar porque hablaremos al final".

Koeman cree que los jugadores no llegan en plenitud de condiciones por un exceso de partidos "para todos los equipos, sobre todo los que han jugado en Europa, hemos llegado a la final de Copa, hemos jugado la Supercopa, hay compromisos internacionales... son un montón de partidos que pasan factura. Además jugar sin público es más complicado, por eso nos hemos dejado más puntos en casa. El número de partidos no es normal, lo hemos hablado hace tiempo, y el equipo que mentalmente llega más fuerte seguro que va a ganar. Todos los equipos llegan muy justitos".

Respecto a la polémica arbitral del Real Madrid-Sevilla, Koeman no ha querido mojarse "si alguien no debe hablar sobre el arbitraje, soy yo. Ya dije lo que pienso y mi opinión no ha cambiado. Si el Madrid piensa que fue perjudicado por la actuación de los árbitros es su problema. Como entrenador llega un momento en que no sabes cuándo es mano, no sabes si es penalty o no. A veces sí se pita, a veces no. Estoy pasa en todos los países, no sólo aquí".

Asegura el holandés que no vio el partido de valdebebas completo "me pongo un poco nervioso viendo a los otros equipos. He visto 20 minutos y luego he puesto el partido de la Juventus".

El técnico no cree que sea una ventaja jugar esta jornada antes que sus rivales por el título "depende del resultado, si ganas metes más presión a los demás porque podemos ser líderes".

Sobre las opciones de que jugadores como Ilaix Moriba o Mingueza refuercen al filial en el playoff de ascenso, Koeman considera que "el primer equipo es lo más importante. No he hablado sobre el Barça B, hasta el día que podamos ser campeones, es lo más importante. Si llega el día que podamos ayudar al Barça B a subir, lo hablaremos"

No ha querido hablar sobre las sanciones que pretende aplicar la UEFA a los equipos de la Superliga "no puedo opinar sobre este tema porque no he estado metido. Es un caso de la UEFA, no sé si es capaz de imponer sanciones y tampoco me interesa en el día de hoy".