Koeman: "València no és el millor record, potser em vaig equivocar"

A l'Esports COPE de divendres hem escoltat la roda de premsa de Ronald Koeman en directe abans de l'enfrontament contra el Valencia d'aquest dissabte al Camp Nou (16.15 hores).

El tècnic holandès ha reconegut que la seva etapa a la banqueta del Valencia "no és el millor record. Potser em vaig equivocar en aquesta decisió, com tothom s'equivoca alguna vegada. Ja s'ha vist en els últims 20 anys quans canvis d'entrenador han tingut. És un lloc complicat perquè de vegades falta la tranquil·litat per treballar".

Ha tornat a repetir que "el calendari és una bogeria i estem matant els jugadors. Hem de parlar de com solucionar aquesta temporada complicada". Koeman ha parlat de noms propis com Araújo de qui ha dit "està disposat a escoltar per aprendre" i de Frenkie de Jong "és un gran jugador que ha d'agafar més el comandament pel futur d'aquest club".

Sobre el debat dels últims dies, Koeman ha assegurat "no ens hem d'obsessionar amb els sistemes, l'important és la llibertat que ténen els migcampistes al terreny de joc i que crea més dificultats al rival".

El programa Esports COPE us acompanya de dilluns a divendres de 15.05 a 16.00 hores amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

Amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip repassem l'actualitat del Barça, l'Espanyol, el Girona i el Sabadell.

Les notícies de l'equip blaugrana i l'entorn, les entrevistes amb els protagonistes i les opinions dels millors col·laboradors del programa. No et pots perdre el 'Debat Esports COPE' amb els millors tertulians: Poli Rincón, Josep Maria Minguella, Tomás Guasch, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Jacinto Vicente, Petón, David Bernabeu, Junior Minguella i Dani Senabre, entre d'altres.

També tenim temps per l'actualitat poliesportiva amb l'última hora dels equips catalans de bàsquet i les competicions més destacades en handbol, futbol sala, atletisme, waterpolo o hoquei.

Ens pots escoltar a les emissores de COPE Catalunya i Andorra, al lloc web de COPE i a les aplicacions mòbils.