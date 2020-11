Koeman: "No tengo dificultades para llevar a Messi"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman ha dejado muy claro que no está de acuerdo con las afirmaciones de Quique Setién sobre sus problemas con Leo Messi "hay que respetar las opiniones. Para mí Leo es el mejor del mundo, veo todos los días su ambición y carácter ganador. No tengo dificultades para llevarle, es el capitán y cada semana hablo con él sobre cosas del campo, del vestuario para tener buena relación. No estoy de acuerdo, pero respeto lo que ha vivido".

Koeman también se ha referido a la necesidad del equipo de fichar un delantero centro "todo el mundo sabe mi posición en este sentido, ya he dicho varias veces qué nos falta, pero lo importante es cómo estará el club económicamente en enero. No puedo forzar, he venido al club sabiendo cómo está su economía".

El entrenador del Barça admite las críticas por los malos números en LaLiga, aunque también capta los buenos comentarios del entorno "A mí personalmente me llegan muchos comentarios de que la gente está contenta. Es un problema de marcar goles, somos el equipo que ha creado más ocasiones claras por partido. Cada cinco y media marcamos un gol y no estamos contentos con esta cifra. Hay calidad y jugadores para mejorar en este sentido. Está entrando gente joven y es positivo. Pero las críticas son normales, sabemos que en LaLiga hay que ganar más partidos".

No cree Koeman que una figura como Johan Cruyff que defendiese el estilo, pudiese frenar esas críticas "las entiendo, ganar dos puntos en las últimas cuatro jornadas no es bueno y es normal. Las críticas siempre van por el entrenador, las acepto, las asumo y sigo trabajando para mejorar cosas. Al final, lo que cuenta es ganar partidos".

El técnico holandés cree que no debn confiarse por las bajas del Dinamo "seguramente van a jugar otros jugadores en el Dinamo de Kiev, no sé si su nivel bajará. Esperamos un contrario que nos complicará la vida y habrá que estar bien para ganar".

En ese sentido, Koeman, lamenta la situación "es la situación que tenemos que vivir, el COVID tiene mucha influencia en nuestra vida y también en nuestro trabajo. Si te enfrentarte a rivales que lo sufre, hay que seguir las normas de la UEFA. Claro que influye en su calidad, pero también llegó Shakhtar con bajas por este motivo y ganó la semana pasada al Real Madrid. Queremos ganar".

Koeman ha explicado que tanto él, como Guardiola, recuerdan el partido del 'Dream Team' contra el Dinamo de Kiev "para mí también ha sido seguramente uno de los mejores partidos que hicimos contra un equipo complicado y fuerte. Cada vez que hablo con Pep Guardiola hablamos de este partido. Ojalá sea el nivel de mañana".

El entrenador azulgrana es consciente de que debe ir despacio con Pedri "sabemos que tenemos gente joven y de calidad, simepre depende del rendimiento. Como entrenador, tengo que protegerle. Pedri jugó muy bien contra Real Madrid y Juventus, pero no puedo ponerlo todos los partidos, está el aspecto físico. Lo hacemos porque se merecen jugar".