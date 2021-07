Koeman: "Es importante para el Barça y para La Liga que siga Messi"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman ha hablado este viernes en el torneo benéfico de golf 'Koeman Cup' en el Club Golf Barcelona de Sant Esteve Ses Rovires, cercano a Barcelona. Allí ha coincidido con el presidente Joan Laporta y ha podido analizar la situación del club y las gestiones para liberar masa salarial de la plantilla.

El holandés se ha referido a la renovación de Leo Messi que todavía no se ha concretado "siempre que no todo está solucionado hay que estar preocupado, pero tengo plena confianza en nuestro presidente para arreglar este tema. Es importantísimo para el club pero también para La Liga española que se quede el mejor jugador del mundo. Yo creo que todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo para que Messi siga con nosotros".

Koeman se ha referido a las palabras del presidente de La Liga Javier Tebas diciendo que el Barça no podrá inscribir a Leo Messi si no vende otro jugador "cada uno se defiende a sí mismo y hay normas que todos los clubs tienen que cumplir, pero no soy el mejor para opinar sobre esto".

Respecto al silencio de Messi, Koeman le resta importancia "Leo siempre ha demostrado que quiere seguir. El club está trabajando con su padre y con sus abogados. Leo tiene otras cosas en la cabeza y ojalá gane la final este domingo. Tiene que seguir porque acabar su carrera con otra camiseta no sería bueno".

Ante la posibilidad que el club deba vander a un jugador importante como Griezmann, el técnico no adelanta acontecimientos "voy a contar con todos los jugadores pero si hay un cambio habrá que aceptarlo. Intentamos mejorar el equipo y ya veremos quién se queda o quién va a salir. Las decisiones se tomarán según las circunstancias". Y añade "para mí Griezmann es muy importante, ha demostrado su calidad".

Aunque el técnico considera que "lo más importante es hacer todo lo posible para que se quede Leo porque es impotante para el futuro de este club". Incluso alude a la necesidad de una nueva rebaja salarial "todos estamos preocupados por el estado del club. Se intenta rebajar la masa salarial y todo el mundo debe aceptar el momento que estamos viviendo y debemos hacer un esfuerzo para seguir adelante". También considera que el equipo necesita algún refuerzo "si piensas en el centro del campo, nos falta algo".

Koeman también se ha mostrado crítico con la convocatoria de Pedri para los Juegos Olímpicos "no es bueno jugar dos torneos grandes en un verano. Tener cuatro días de fiesta y luego un viaje a Japón para jugar allí y tener que volver cuando ya seguramente estemos jugando el campeonato, es demasiado. Hay que proteger a los jugadores. Para mí una Olimpiada es más de atletismo que de fútbol". El holandés tampoco podrá contar para el primer partido de La Liga con Mingueza ni Eric Garcia.