Koeman: "Hay que respetar más a tu entrenador y a tus jugadores"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman ha sido muy crítico con el club y con las declaraciones de Laporta en los últimos días "hay que respetar más a tu entrenador y a tus jugadores porque estos jugadores no se merecen este trato". Ha dejado claro que la plantilla está molesta con las últimas informaciones publicadas Sobre si "en este club salen demasiadas cosas que no pueden salir. Por respeto lo primero que hay que hacer es hablar con los jugadores y con los representantes, con respeto".

Koeman dice que no ha notado la confianza del club en las últimas semanas "en la última temporada no porque no hemos hablado. Entiendo que hay dudas por los últimos resultados y hay que hablar. Entiendo donde estoy, en un club como el FC Barcelona y entiendo que hay que cambiar cosas".

El técnico azulgrana pide comunicación con los dirigentes "he dado la cara y he sido portavoz de este club mucho tiempo esta temporada. Al final, si pensamos que necesitamos otro entrenador u otros jugadores hay que comunicarlo".

No ha querido hablar de la indemnización que reclamará si finalmente no sigue "hasta que no sepa exactamente qué puede pasar, no puedo contestar. Me queda un año de contrato, vosotros me conocéis y quiero muchísimo al club. Si el club piensa que no soy la persona, tenemos que hablar". El holandés se marca un plazo para saber su futuro "lo más importante es hablar cuando acabemos el partido de mañana. Hay que saber el trabajo que tenemos que hacer para tener un equipo competitivo la próxima temporada".

Koeman considera que la temporad ha sido buena "en agosto hubiésemos firmado la temporada que hemos hecho. Hemos ganado un título y hemos luchado por ganar la Liga hasta hace tres partidos. Es cierto que hay partidos en los que estuvimos en nuestro nivel pero al final, con todos los problemas que hemos tenido, es una buena temporada, no es muy buena, pero es buena".

El holandés explica que sigue trabajando por amor al club "he hecho lo que tengo que hacer como entrenador, planificar la temporada, los fichajes, las bajas. Desde el primer día lo he hecho, hasta hoy después del entrenamiento he hablado con Ramón Planes y Mateu Alemany. Hasta el último día tengo que hacer mi trabajo porque el club no puede estar esperando. Lo hago por amor por este club y por amor a mi trabajo".

Koeman asegura que se ve capacitado para dirigir el proyecto aunque no siga Messi "ojalá que siga Leo muchos años aquí porque otra vez esta temporada ha demostrado ser único, ha marcado 30 goles y ha dado un juego al equipo fantástico. Como persona y como profesional, es un 10. Si no sigue, habrá que formar otros jugadores y habrá que buscar la efectividad porque nos faltarán 30 goles. El Barçacon Messi tiene más futuro que el Barça con Messi".

Y añade que hay que tener respeto con los veteranos "los jugadores no son tontos, cada uno sabe lo que puede dar a este club. Saben cuando están en sus últimos años o meses porque la edad no perdona, pero se merecen un trato con respeto. Ellos saben que no van a tener ocho años más en este club porque un día llega tu fin como jugador".

También asegura que hace autocrítica "sí hago autocrítica porque creo que soy el responsable que hemos hecho, de los jóvenes a los que hemos dado oportunidades y de los momentos en que no hemos estado. Me duele que en los momentos oportunos de esta temporada, no se tengan en cuenta los problemas. No es que piense que yo soy el mejor entrenador para este club, depende de la confianza de los jugadores, pero me veo muy capacitado para llevar este club como entrenador".

Ha defendido que necesita más tiempo para completar el proyecto que empezó "desde el primer día hemos dicho que nosotros queríamos cambiar y que el camino no se puede hacer en un año sólo. Necesitamos más tiempo para cambiar la plantilla, buscar jugadores que nos van a dar más efectividad y formar una plantilla más fuerte. No es una plantilla hecha como la del Atlético, nosotros hablamos con Planes y Alemany sobre qué necesitamos mejorar. Tenemos una idea y sabemos los cambios que necesitamos para optar a ganar la Champions".

No se arrepiente de fichar por el Barça el pasado verano "no, nunca. Hasta hoy estoy contentísimo de ser entrenador para este club grande. Porque mi idea siempre ha sido entrenar un día al Barça. Sé que hay una presión alta y la acepto. En este país os metéis más que en otros en el tema del entrenador, hay maneras y maneras de faltar al respeto. Yo quiero seguir pero tenemos que hablar"

Ha explicado la decisión de dar vacaciones a Messi "hay tres jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo en todos los partidos. Messi, Pedri y Frenkie de Jong. Han jugado casi todos los minutos. Pedri ojalá vaya a la Eurocopa y Messi tiene Copa América. Tengo que proteger a estos jugadores por el desgaste que han hecho".