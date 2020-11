Koeman: "Fue una falta de respeto preguntar a Messi por Griezmann"

Ronald Koeman ha contestado directamente la pregunta sobre el enfado de Messi el miércoles en el Aeropuerto del Prat y ha culpado a los periodistas por sus preguntas sobre la relación con Griezmann "me parece una falta de respeto preguntarle por esas cosas. Yo creo que hay que respetar más a gente como Leo Messi después de un viaje largo y después de hacer muchas cosas. Puede que vuestra intención sea generar polémica. Yo no he visto ningún problema entre ellos, ni en el vestuario, ni en los entrenamientos, ni en el terreno de juego. Hay suficientes imágenes en las que se les ve trabajando bien, dándose asistencias... Son palabras de uno que ha dejado de ser su agente hace tres años y son chorradas".

El entrenador del Barça no ha querido responder a más preguntas sobre el incidente, ni tampoco sobre si el futuro de Leo Messi puede decantarse después de la renovación de Guardiola por el Manchester City. Koeman ha preferido centrarse en otras cuestiones antes del importante partido de este sábado contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (21.00 horas).

Sí se ha referido al contrato de Leo Messi que finaliza este verano "no es una pregunta porque Leo tiene un año más de contrato. No hay que estar nervioso porque es el futuro de Leo. Yo no soy la persona que tengo que hablar ni soy la persona que tiene que decir si se queda aquí. Es jugador del Barcelona y ahora nadie puede decir lo que puede pasar en el futuro".

También se ha referido a esa renovación de Guardiola por el Manchester City "es importante que Pep pueda serguir porque es una referencia, y hablé con él para felicitarle. Si él está contento, yo estoy contento".

Koeman también se ha referido a la polémica sobre los partidos internacionales amistosos que se han jugado en este parón "sabemos que para los equipos grandes es un calendario muy apretado. No es bueno el cambio de dos a tres partidos. Entiendo a los seleccionadores porque también lo he sido, pero nunca he arriesgado con un jugador".

El holandés ha añadido una queja por los horarios de LaLiga "no entiendo que en todos los partidos de fuera de casa jugamos a las nueve de la noche. Todos los partidos en Ucrania o Rusia se han jugado a las siete, nosotros a las nueve. No lo entiendo, no es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada tres días. Entiendo en un Atlético-Barça porque es un gran partido que todo el mundo quiere ver. Pero en el resto... No es una ayuda a los deporistas que juegan cada tres días. Estoy muy en contra y hay que pensar más en los clubes grandes y los jugadores. Vamos mal en ese sentido".