Koeman: "Estoy cabreado y se lo he dicho a los jugadores"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman se ha mostrado muy enfadado después de la derrota del equipo en Cádiz especialmente por la manera de encajar los goles "es para estar descontento. No es lo mismo perder el último partido como lo perdimos, que peder contra el Atlético. Hay que analizar cómo nos marcan, como es nuestro ataque" y ha añadido que "yo no hago teatro, si pierdo estoy cabreado y se lo he dicho a los jugadores. No podemos encajar goles como los que hemos encajado".

También ha aclarado su manera de seguir los partidos desde el banquillo sin hacer grandes gestos "no me gusta gritar durante los partidos porque como jugador tampoco me gustaba ver a un entrenador gritando y corriendo por la banda".

Koeman ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido contra la Juventus que su equipo disputará este martes en el Camp Nou, correspondiente a la última jornada de la liguilla de grupos de la Champions y con el primer puesto del grupo en juego.

El holandés ha justificado la lesión de Dembélé con los horarios de los partidos de LaLiga que juega su equipo y la falta de descanso para sus jugadores "no puede ser llegar a las 4 de la mañana a casa y jugar el martes otra ves. Hemos jugado cinco partidos fuera y los cinco han sido a las 9 de la noche. No se está ayudando a un equipo español".

Koeman asume su responsabilidad por el mal momento que atraviesa el equipo "soy el responsable porque tengo que tomar decisiones para rotar a los jugadores teniendo en cuenta el poco descanso que tenemos".

El técnico ha defendido a Leo Messi de los ataques que está recibiendo por su bajo rendimiento "todavía en nuestro ataque Leo es muy importante, muchas jugadas vienen de sus pies. A veces el culpable más fácil es Leo Messi por su trayectoria pero no creo que Leo ha hecho errores en defensa. Tenemos que mejorar y ser más agresivos y a veces no hemos tenido efectividad".

Koeman también se ha referido a los pocos minutos que juega Miralem Pjanic "no tengo ninguna duda sobre Pjanic. Su posición en el Barça es diferente de la que tenía en la Juve y yo soy el entrenador y decido lo mejor para el equipo".