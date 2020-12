Koeman: "No entiendo las críticas por poner un central"

Ronald Koeman ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido de este miércoles contra la Real Sociedad en el Camp Nou a las 21.00 horas.

El técnico holandés ha justificado su cambio defensivo en los últimos minutos del partido contra el Levante "puedo entender a los críticos si pierdes cuatro o cinco partidos, pero el otro día se me criticó por poner un central en los últimos minutos y eso no lo entiendo porque queríamos ganar". Y también considera que después de todos los cambios que ha sufrido el equipo "todo el mundo exige ganarlo todo. Ahora la situación es diferente y tienes que aceptar que no puedes ganarlo todo".

Ante el debate sobre si el equipo debe jugar mejor, sigue apelando a las lesiones y la falta de entrenamientos "quiero que el equipo juegue mejor y que tenga mejores resultados. Hemos tenido cosas en contra como las lesiones pero tenemos que ser más regulares. No podemos entrenar mucho porque el calendario nos aprieta."

Koeman espera que los tres puntos sumados contra el Levante sirvan para recuperar la confianza "sabemos nuestra situación, los partidos que nos quedan hasta final de año los tenemos que ganar para luchar por el título. Hay que tener personalidad en el partido de mañana, los tres puntos nos dan confianza y lo hemos de demostrar. Si estamos a nuestro nivel, sobre todo defensiamente, creo que no nos marcan muchos goles."

Ha añadido que "la Real va a luchar por LaLiga. Está ahí por lo que ha hecho y aún teniendo un calendario complicado con la Europa League. De momento pienso que luchará hasta el final". Y dice que espera un "partido bonito".

También ha destacado lo importante que es Leo Messi para el equipo "no vamos a tener en este club un jugador que haya dado tanta efectividad, es el número 1. Es un jugador muy importante como vimos el otro día, nuestro ataque depende de Leo".

El técnico holandés explica la posición más adelantada de Frenkie de Jong "De Jong siempre ha sido un jugador de llevar el peso y construir desde atrás y tiene más calidades para ser ofensivo. Trabajamos con él para que construya desde atrás y sea importante arriba”.

Sobre sus declaraciones afirmando que la eliminatoria contra el PSG está al 50% "nunca se sabe como estaremos ni como estarán ellos. No hay nada cierto, ojalá podamos recuperar a jugadores porque seremos más fuertes que ahora. El PSG tampoco no tiene una trayectoria como las otras temporadas, tiene sus altos y bajos, hay que esperar al momento. Nosotros estaremos mejor que ahora".

También ha explicado que está contento con la actitud de Pjanic "hemos hablado de las cosas que él tiene que mejorar, la actitud me gusta, tener a alguien que no juega contento no es bueno. Los que no juegan tienen que trabajar mucho para tener oportunidades de jugar".

Respecto al conflicto con Riqui Puig "siempre son cosas que hay un cierto interés de la prensa porque es un jugador de la casa, hay más jugadores que no están entrenando mucho y están intentando tener el apoyo de todos, del entrenador y la prensa. No estamos hablando solo de un jugador, hay más. Somos una plantilla fuerte y el entrenador decide a tavés de los partidos, de los entrenamientos y de la actitud de un jugador".

Ha explicado que Dembélé todavía entrena el margen del grupo. Sobre la recuperación de Ansu Fati ha reflexionado "ojalá que pueda estar contra el PSG pero depende de su recuperación. No hay que arriesgarse. Hay tiempo, no se puede correr mucho en ese sentido".