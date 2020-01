Kobe Bryant, el fan del Barça

Kobe Bryant sentía predilección por el FC Barcelona porque le unían al club amistades y maneras de vivir el espectáculo. Bryant visitó varias veces el entrenamiento barcelonista y participó en diversos actos durante varias giras del Barça por EEUU: en 2006 en Los Angeles, en 2011 en Washington y en 2015 en Los Angeles otra vez. Se da la circunstancia de que en todas esas ocasiones el Barça era vigente campeón de la Champions.

En 2006 se fotografió junto a Ronaldinho, los dos sonriendo y haciendo el famoso saludo surfero de 'buen rollo'. En aquella instantánea, aplaudían detrás de ellos otros cracks de la historia de la entidad como Carles Puyol o Xavi Hernández. El brasileño ha lamentado su pérdida en redes sociales.

Hablaba un perfecto español, aprendido viendo telenovelas junto a su esposa Vanessa, y en nuestro idioma había elogiado algunas veces a su amigo Pau Gasol e incluso a Leo Messi. Con el crack argentino compartió alguna campaña publicitaria, además de los mismos valores deportivos. El capitán del Barça también ha destacado su figura en Instagram "No tengo palabras... se nos fue un genio como pocos".

En el año 2015 volvió a visitar al Barça en su gira norteamericana y allí intercambió camisetas con el capitán culé Andrés Iniesta, en otra fotografía para la historia entre dos grandes del deporte mundial. El de Fuentealbilla también le ha recordado en redes "Terrible", decía.

Hace 10 años estuvo en Barcelona para disputar un duelo NBA en el Palau Sant Jordi. Allí protagonizó un evento emocionante en las calles del Raval, uno de los barrios más deprimidos de la capital catalana, dónde jugó unos partidillos callejeros junto a Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Compartió seis temporadas en los Lakers con Pau Gasol, que llegó a ser un gran amigo. Con Pau ganó dos anillos de la NBA (en 2009 y 2010). El catalán estaba "devastado".

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it