El jugador del Athletic Club Kenan Kodro ha valorado en Esports COPE la visita de su equipo este martes al Camp Nou. No cree que su equipo pague los platos rotos por la sensación del Barça de verse perjudicado en la última jornada "no, en cada partido puede pasar cualquier cosa. Al Barcelona no creo que le afecte porque juega partidos cada tres días. Creo que estas cosas se recuerdan a final de temporada y quizás sí se pensará en aquel partido del Real Madrid en Anoeta. Pero al final el Barcelona está luchando por el título y va a hacer todo lo posible por ganar. Evidentemente nosotros también vamos a hacer todo lo posible por entrar en Europa y espero que sea un partido muy bonito. Evidentemente ellos son los favoritos".

Kenan, hijo del ex jugador del Barça y la Real Meho Kodro, ha comentado con su padre el arbitraje de Estrada Fernández en el Reale Arena y se moja al asegurar que él hubiese decidido diferente en la mayoría de jugadas polémicas "a nosotros nos anularon un gol en Copa contra el Granada. Disparó Ander Capa y estaba Williams en la trayectoria del gol y nos lo anularon. Me lo recordó un montón la jugada de ayer. Al final es un poco dudoso porque quizás el portero no puede ver el balón, son situaciones muy complicadas. Yo personalmente no lo pitaría, yo daría gol, pero al final los que deciden son los que deciden". Tampoco hubiese dado el gol de Benzema "Hay una perspectiva desde la banda del gol de Benzema que parece hombro, pero luego hay otra imagen desde el centro del campo que me parece que es mano. Son jugadas dudosas en las que hay que tomar una decisión rápida" y tampoco el penalty a Vinicius "el penalty a Vinicius sinceramente no lo pitaría porque fue muy dudoso. Ese fue el 0 a 1 y se le puso de cara el partido al Real Madrid".

Sobre el próximo partido en el Camp Nou considera que el Barça siempre es un rival complicado a pesar de los cambios esta temporada "sí que es verdad que han tenido muchos cambios, han sustituído al entrenador, pero al final el Barcelona siempre es el Barcelona y en cualquier momento te la puede liar. Tiene grandísimos jugadores, una plantilla muy amplia y al mejor jugador del mundo. Va a ser un partido muy complicado. Nosotros debemos centrarnos en sacar lo mejor que podamos"

Tampoco tiene claro si será mejor jugar con un Camp Nou vacío "nunca sabes, al final hay que estar concentrado. Va a ser complicado. Al margen de que haya gente o no, tenemos que estar centrados en el partido". Respecto al cansancio que puede acumular el equipo considera que "nosotros tenemos una plantilla bastante amplia, pero el entrenador en estos tres partidos ha confiado bastante en los mismos 13 o 14. Quizás sí que se pueda acusar un poco, pero yo personalmente estoy fresco y listo para jugar. El míster es el que decide".