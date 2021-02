Keita Baldé: "Mbappé tiene la cabeza bien amueblada"

Keita Baldé, futbolista hispano-senegalés de la Sampdoria, destaca la “cabeza bien amueblada” que tiene el gran nombre del momento en el fútbol por su reciente triplete contra el Barcelona, el francés Kylian Mbappé, con el que no pudo coincidir en el Mónaco ya que su llegada se solapó con la salida de este rumbo al París Saint-Germain.

“Es un jugador de clase mundial. Ya se le veía el talento y la calidad cuando estaba en el Mónaco. Y lo está demostrando. Es un chico muy tranquilo y humilde. Tiene la cabeza bien amueblada y sabe lo que quiere. Estoy muy contento por él”, dijo en una rueda de prensa virtual con motivo del estreno el próximo jueves 25 de febrero (21:45 horas CET) ‘Informe+' titulado 'Hermanos’, elaborado por Movistar+.

Un documental que sirve como repaso a su vida y que gira en torno a cómo fue su ayuda en mayo de 2020, en plena cuarentena en España y en gran parte del mundo debido al coronavirus, a 200 temporeros de la fruta de Lleida que dormían en la calle.

Además, Keita analizó la actualidad del fútbol. Más allá de Mbappé, desgranó, al ser preguntado por EFE, el nivel del próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, la Atalanta. Conjunto al que la Sampdoria venció 1-3 en su único enfrentamiento esta temporada el pasado 24 de octubre.

“Han creado una estructura muy fuerte. Cuando jugaba en la Lazio, la Atalanta peleaba por no bajar a segunda. El Madrid debe tener mucho cuidado porque es un equipo muy peligroso. Trabajan mucho los de atrás y dejan tres descolgados arriba que tienen mucha calidad. El Madrid tiene que salir con todo, sin guardar energías y no darles confianza. Si no se les puede complicar mucho la eliminatoria”, analizó al ser cuestionado por EFE.

El hispano-senegalés está cedido por el Mónaco en la Sampdoria, en una decisión que supuso bajar un escalón en cuanto a nivel de club, pero de la que no se arrepiente: “Quería tomar esta decisión, aunque no fuese un equipo tan sonoro, un pelín más bajo. Era la decisión perfecta para mí, venir aquí y demostrar. Ser el pilar del equipo. Ranieri y el presidente me quisieron muy fuerte. No me estoy arrepintiendo de nada”, dijo.

Keita, quien se crio en las categorías inferiores del Barcelona, ponderó la cesión que tuvo en edad de Cadete al Cornellà porque le ayudó a darse cuenta de lo que era la realidad: “He llegado a donde estoy por esos seis meses que estuve en el Cornellà. Fue lucha y sacrificio. Me puso los pies en la tierra y me hizo ver que me lo tenía que currar, que no todo era un camino de flores”, aseguró.