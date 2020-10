"La Junta del FC Barcelona necessita aprovar els números per evitar una acció de responsabilitat"

Al 'Debat Esports COPE' de dijous, analitzem amb Ferran Correas i Junior Minguella la denúncia del FC Barcelona davant la Guàrdia Civil per sospites de signatures falsificades en el procès del vot de censura.

Ferran Correas creu que és una estratègia de Bartomeu i els seus directius "la Junta intenta guanyar temps perquè tot això s'ajorni una mica. Han esgotat tots els plaços possibles des de que es van presentar les signatures. Això demostra que si algú pensava que hi havia alguna opció que Bartomeu i la seva Junta dimitís, sembla clar que no ho farà".

Junior Minguella considera que no era el moment per presentar aquesta moció "estant en contra de la gestió d'aquesta Junta, crec que la moció de censura s'havia de presentar abans. No ara, que tenim unes eleccions properes i només variarà un mes. Els nous que entrin hauran d'assumir les pèrdues de la Junta anterior. És un absurd, en comptes de fer gala del seny que ens caracteritza als catalans".

Ferran Correas insisteix que la Junta de Bartomeu necessita aprovar el pressupost de la temporada 2019-20 per evitar una acció de responsabilitat "l'objectiu de la Junta és guanyar temps. Per ells és molt important arribar a l'Assamblea de Compromisaris dirigint el club per aprovar els números. Han presentat una liquidació de 87 milions d'euros de pèrdues i necessiten aprovar-ho. És veritat que ténen marge pels beneficis de gairebé 200 milions d'euros durant tot el mandat, però imagina't que entra una nova Junta i reformula els comptes. Si diu que són més de 100 milions d'euros de pèrdues podria plantejar una acció de responsabilitat com van fer ells. Si els números ja estan aprovats, no es poden tocar".