Junior Minguella a Esports COPE: "El Barça va estalviar diners amb l'operació de Malcom"

Junior Minguella ha donat les explicacions justes després de la informació publicada per la Ser sobre el fitxatge de Malcom "a mi el Barça em va contractar per fer una operació que era complicada per totes les parts que intervenien. Hi ha detalls de l'operació que no puc desvetllar per confidencialitat".

Els detalls que ens explica és que "van ser 41milions de traspàs més el 8'4 d'intermediació que feien possible l'operació". Però especifica que l'operació va ser beneficiosa pel club "el Barça es va estalviar 15 milions d'euros i a sobre va guanyar diners perquè després el va vendre per 50 milions més bonus. D'aquests 8,4 milions d'intermediació quasi tot va anar a parar a compromisos contractuals que no puc desvetllar per confidencialitat".