Juanfran Moreno en Esports COPE: "Al lado de Messi, Martin todavía será más bueno"

El ex compañero de Martin Braighwaite en el Leganés, Juanfran Moreno, ha felicitado al Barça en Esports COPE por el fichaje del delantero danés "el Barcelona manejaba un presupuesto y dentro de las opciones que tenía, me parece el mejor. Me parece un gran acierto en la situación que tiene el equipo".

Juanfran, actualmente en las filas del Alanyaspor de Turquía, destaca la calidad del danés "me parece sorprendente que esta temporada estuviese jugando en el Leganés, yo pensaba que iba a estar en uno de los cinco o seis primeros. Es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas".

Juanfran coincidió con él la temporada pasada y considera que jugar junto a Leo Messi todavía puede potenciar más sus cualidades "es un chico muy inteligente y ya sabemos que al lado de Messi si es muy bueno, todavía lo será más. Me sorprendería mucho que no triunfara". Además Juanfran considera que es una buena inversión por un jugador de 28 años "es un jugador que todavía está en edad de ser vendido y seguramente tendrá mercado en verano después de jugar en el Barça. Me parece un fichaje muy acertado".

Juanfran destaca la polivalencia del danés "te puede jugar de delantero centro, en las dos bandas y es rapidísimo, tiene buen golpeo" y también su trabajo "es muy profesional, allí en Leganés se quedaba todos los días después del entrenamiento a tirar a puerta. Es un buen tirador de faltas. Se ha ganado dar este paso porque está jugando a un nivel altísimo en el Leganés".

El defensa ex del Depor y del Betis entre otros no cree que el Barça se equivoque esta vez "no creo que sea un caso como el de Boateng, que se fichó como 9 y no lo era. Además estoy seguro que ha sido el entrenador en que lo ha pedido y estoy convencido de que va a aportar".

El madrileño, que también jugó el Madrid Castilla, está recuperándose de la operación de rodilla que sufrió y de la que fue operado en Barcelona por el doctor Ramón Cugat.