Juanfran Moreno en Esports COPE: "Hay muchísima diferencia entre este Barça y el Galatasaray"

El jugador del Antalyaspor Juanfran Moreno ha pasado por Esports COPE para analizar el duelo de este jueves entre el Barça y el Galatasary en el Camp Nou y considera que el equipo turco es más peligroso en Europa que en su liga "se han visto dos Galatasaray, uno en Europa, otro en la liga".

El excanterano del Real Madrid, que cumple su tercera temporada en Turquía y acaba contrato este verano, considera que el Barcelona es muy superior "hay muchísima diferencia entre este Barça y el Galatasaray" y destaca que "el Barcelona vuelve a ser uno de los cinco equipos más fuertes del mundo. Está jugando a un nivel muy alto, tiene muchos recursos individuales y colectivos. Ha sido un acierto el fichaje de Xaxi".

Detodas formas advierte que "no te puedes relajar porque los equipos turcos no se rinden. Es un fútbol no tan táctico pero atractivo.Estambul va a ser una olla a presión, este es un campo muy difícil".

Juanfran valora que la llegada del catalán Domènech Torrent al banquillo del Galatasaray no está siendo fácil "Fatih Terim además de ser una leyenda en Turquía, ha hecho las cosas muy bien, especialmente en la Europa League. A Domènech le está costando, pero ojalá que le vaya bien porque es español y está intentando aplicar la escuela del Barcelona. Si tiene tiempo y da con la tecla de su fútbol, le irá bien, pero le está costando porque ese fútbol de la escuela del Barcelona necesita tiempo".

El lateral derecho se confiesa "tengo fanatismo con Alves, es una pasada, tiene casi 40 años y está jugadno con la intensidad de un chico de 18. No parece que se haya ido nunca y encima le ha dado un gen competitivo increíble al equipo. Está la defensa a un gran nivel y Araujo también me parece muy bueno. Alves ha sido un gran acierto de Xavi. Es un fichaje de Xavi, que le conoce bien como futbolista y también dentro del vestuario. Es un privilegio tener a gente como Piqué, Alves o Jordi Alba en un vestuario con tantos jóvenes".

Y añade que la ausencia del brasileño en la Europa League es "la mejor noticia posible para el Galatasaray, aunque es verdad que Serginho Dest ha mejorado. Si tienes el mejor profesor que se llama Dani Alves y que ha sido el mejor lateral derecho en los últimos 10 años, tú mejoras".