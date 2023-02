Juanan Morales a Esports COPE: "Badalona ha demostrado que puede acoger la Copa"

El presidente del Joventut de Badalona Juanan Morales ha atendido los micrófonos de Esports COPE pocas horas después de cerrar con éxito la Copa del Rey de baloncesto con el triunfo sosprendente de Unicaja de Málaga.

El dirigente reivindica la labor realizada y espera que no vuelvan a pasar 38 años sin que Badalona acoja esta competición "no hay tantas ciudades que puedan acoger una Copa del Rey y hemos situado a Badalona en ese circuito de ciudades. Como a nadie le extraña que se haga en Málaga, en el Wizink de Madrid o en el Buesa de Vitoria, pues no tiene que extrañar que se haga en el Olímpic de Badalona".

La Penya no pudo plantarse en la final del domingo por muy poco, por la derrota en los últimos segundos frente a Tenerife. El presidente lo asume con resignación "fue como una montaña rusa. Hay que reconocer que Tenerife supo jugar esos últimos segundos mejor que nosotros y por eso nos ganaron".

El conjunto verdinegro ha crecido y el presidente asume que falta un título "con Jordi Martí como director técnico siempre hablamos de hacer un proyecto. Eso con los condicionantes que tenemos en el Joventut, que son autoimpuestos y es lo que queremos, que es hacer un equipo con el máximo de jugadores de la casa. A parte tenemos los recursos que tenemos, que no son los de otros equipos, aún así somos ambiciosos. No podemos contentarnos con estar, tenemos que competir para ganar. Cada año que pasa damos un paso más en esa dirección, los últimos pasos son los más difíciles, pero no renunciamos a nada".

Juanan Morales, después de la Copa, sólo le pide a su equipo "mantener lo que están haciendo. La sensación es de tristeza, no de enfado porque el equipo dio todo lo que pudo. Por este camino tendremos buenos momentos". Y una de las dudas que surge es el futuro de un jugador franquicia como Joel Parra "tiene contrato y creo que está feliz con nosotros", se limita a responder el presidente.

La Copa ha sido atípica porque ni Barça, ni Madrid llegaron a la final "ya antes de empezar la Copa, se decía que era la más igualada. Todos los equipos hemos competido al más alto nivel. Hay diferencias de presupuestos, pero en este tipo de competición todo se iguala. Nadie puede decir que los rivales de Barça y Madrid no les hayan ganado con justicia", asegura Morales.