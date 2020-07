Juan Miranda, en Esports COPE: "Quién no quiere estar con el primer equipo"

El jugador del FC Barcelona Juan Miranda ha explicado en Esports COPE que en breve va a hablar con el club para resolver su futuro una vez finalizada la cesión en el Shalke alemán "nos reuniremos ahora para ver el plan que tenemos tanto mi familia como el Barça". El lateral andaluz se encuentra de vacaciones en Sevilla a la espera de ese encuentro soñando con triunfar en el primer equipo pero consciente de que a su edad lo mejor es tener minutos "quién no quiere estar en el primer equipo. Tanto mi familia como yo, tenenmos claro que como tengo 20 años, tengo que jugar y si es por España mejor".

Miranda también aceptaría seguir una temporada más en el Barça B "el filial también sería una buena opción si sube. Tendríamos que hablarlo". Lo que tiene claro es que no quiere otra cesión al extranjero sino que prefiere quedarse en España donde algunos clubes de Primera se han interesado por él "mejor una cesión en España. En el extranjero es un fútbol diferente y creo que lo que me va mejor es el fútbol español. El joven lateral izquierdo debutó en el primer equipo con Valverde y parecía llamado a ser el relevo de Jordi Alba. Tiene todavía un año de contrato con el filial más dos con el primer equipo.

Miranda no va adisputar el Play-off de ascenso con el Barça B "se merecen jugarlo los jugadores que están en el equipo". Él ha acabado la temporada en el Shalke con buenas sensaciones "los últimos seis o siete partidos los he jugado todos y muy contento. Al principio me costó porque el fútbol alemán es más directo y más fisico. Fuera de lo deportivo he madurado, el no jugar algunas veces te hace madurar".

Respecto a la lucha por LaLiga, Miranda todavía no descarta al Barça en la lucha por el título "está costando pero sabemos que tenemos un buen equipo y estoy seguro de que lo sacarán adelante. Es verdad que hemos fallado pero quedan muchos puntos por delante. Le doy opciones de ser campeón, tampoco es tanta diferencia, para nada es imposible".