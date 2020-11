Juan Carlos Unzué en Esports COPE: "Hay jugadores que echaremos en falta pero nadie es imprescindible"

El exportero y extécnico del FC Barcelona Juan Carlos Unzué, ha analizado el complicado momento que vive el Barça a nivel deportivo e institucional es Esports COPE. Considera Unzué que el equipo vive un cambio de ciclo "no va a aser un año fácil pero hay muchos motivos para estar ilusionados. Hay un cambio de dinámica en el equipo, Ronald ha sido muy buena elección porque conoce la casa y eso es muy importante".

Se ha referido al declive de figuras como Piqué, Busquets o Leo Messi "hay jugadores que vamos a echar en falta por lo que supone un jugador de ese nivel, pero no hay nadie imprescindible. Algunos pasan a la historia, pero acaban llegando nuevos jugadores y el Barcelona siempre tendrá jugadores buenos".

Y Unzué considera que este declive se ha posido juntar con el cambio de ciclo, las elecciones en el club y la difícil situación económica que también se vivo en otros momentos del pasado "cuando llegamos en 2003, los contratos que firmamos algunos, por lo menos yo y mi amigo Eusebio, se adaptaban a lo que el club nos podía dar. Sí fue interesante que luego cumplieron su palabra. Nos dijeron que cuando cambiase la situación se mejorarían los contratos y así lo hicieron".

Unzué, que coincidió con Ronald Koeman en la plantilla del Barça de los primeros años de Cruyff en el banquillo, considera que pasos atrás como el de ayer frente al Dinamo son entendibles en un equipo en construcción "hay que tener paciencia para que este nuevo ciclo encuentre estabilidad. Los inicios no han sido fáciles en ningún momento". Y añade "a la gente a veces se le olvida que esto ya ha ocurrido. Me recuerda a nuestra llegada con Luis Enrique en 2015, o cuando entramos también con Pep en 2008 o incluso en 2003 cuando llegamos a este club con Laporta ,Txiki y Frank".

Considera el técnico que el Barça ha podido mantener una regularidad a pesar de los cambios "en los últimos 30 años de historia del club, estos cambios de ciclo no han sido muy abruptos y se ha vuelto a ganar bastante rápido porque ha habido una idea de juego base que se ha mantenido. Lo que ha mantenido al equipo con triunfos es que todos los entrenadores que llegan se adaptan y eso es esencial".

Juan Carlos, que el pasado junio anunció que padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica), sigue trabajando para dar visibilidad a esta enfermedad degenerativa y asegura que "mentalmente me sigo encontrando fuerte, pero la enfermedad no para y físicamente vas perdiendo facultades. Estoy comprobando mi capacidad de adaptación y ante la adversidad buscas recursos".

Unzué está "dando sentido a mi vida" manteniéndose activo dentro de lo que permite la pandemia "soy persona de riesgo y respeto la normativa. Que la enfermedad me respete y me dé tiempo de viajar y ver a esos amigos que me faltan".

Hoy el Celta de Vigo ha tenido un detalle para Juan Carlos Unzué con el regalo de una camiseta, que han entregado a su hermano Eusebio, en el paso de La Vuelta por Galicia.