El Joventut sorprende al Barça y fuerza el desempate

El Joventut forzó el partido de desempate del play off de cuartos de final de la Liga Endesa al vencer a un Barça completamente superado desde el salto inicial por un rival más ambicioso e intenso, que brindó una gran victoria a sus socios el día que volvieron al Olímpic (72-63).



Ferran Bassas, con 20 puntos, lideró a una Penya que salió a morir y se convenció de que podía sorprender a su rival con un 20-5 de inicio. Los azulgranas siempre fueron por detrás en el marcador y lo máximo que consiguieron fue empatar el partido en el tercer tiempo.



El equipo de Sarunas Jasikevicius nunca fue capaz de igualar la intensidad de juego de los verdinegros y su pésimo porcentaje de acierto en el tiro le acabó condenando ante un rival que no dejó escapar la ocasión.



Pese al cansancio que arrastra el equipo azulgrana, el técnico lituano solo rotó nueve jugadores ya que Victor Claver, que salió de titular, a penas jugó seis minutos, y Pierre Oriola y Leo Westermann no jugaron un solo minuto.



Los azulgranas se vieron sorprendidos de inicio por la intensidad defensiva de la Penya, que le dio un repaso en los siete primeros minutos con Bassas, Brodziansky y Dimitrijevic anotando desde el triple para poner el 20-5.



Jasikevicius sorprendió poniendo a Claver sobre Bassas pero el menudo base verdinegro supo buscarse sus tiros para liderar a su equipo en el ataque. Cuando entró a la pista Leandro Bolmaro para defenderle las cosas cambiaron.



El Barça se acercó en el marcador con el argentino y Smits para acabar el primer cuarto diez abajo (23-13) ante la alegría de los aficionados verdinegros, que se frotaban los ojos ante el recital de su equipo les había dedicado en su vuelta al Palau Olímpic.



Los azulgranas sacaron su defensa zonal para igualar el partido en el segundo cuarto. Un triple de Gasol inició el intentó de remontada que no pasó del 25-24 (min. 17) ante un Joventut colapsado en ataque que solo sumo dos tiros libres en casi ocho minutos.



Dimitrijevic y Ventura, con su triple de cada partido, cortaron el avance azulgrana (31-24, min. 19) que siempre fue detrás en el marcador en el primer tiempo. Higgins dejó el marcador al descanso en 31-27.



Empató Brandon Davies el partido en la primera acción del tercer cuarto (31-31) pero la Penya reaccionó de nuevo con un parcial de 7-0 con Bassas anotando su cuarto triple y Ante Tomic estrenando su casillero (38-31, min. 23).



Volvió a la carga el Barça pero su poco acierto en el tiro seguía penalizándole ante un rival muy metido en el partido que alcanzó los diez puntos de nuevo con los puntos de Dimitrijevic (49-39, min. 29).



Se acercó de nuevo el Barça en el último cuarto (53-50, min, 34) de la mano de Higgins y Gasol pero no acabó de superar a su rival que con Tomic y Bassas metieron la directa de nuevo ya ante un Barça completamente superado. Una canasta de Morgan tras un rebote ofensivo dejó el partido resuelto (67-58) a dos minutos del final.



- Ficha técnica



72. Joventut Badalona (23+8+18+23): Bassas (20), Ribas (12), Parra (-), Morgan (6), Tomic (6) -equipo inicial-, Dimitrijevic (10), López-Arostegui (2), Brodziansky (8), Ventura (4) y Birgander (4).



63. Barça (13+14+17+19): Hanga (1), Higgins (13), Claver (-), Mirotic (11), Davies (11) -equipo inicial-, Bolmaro (12), Smits (5), Gasol (5), Abrines (-) y Kuric (5).



Árbitros: García, Bultó y Olivares. Eliminaron por cinco faltas personas a Ante Tomic (min. 37), Brandon Davies (min. 38), Kyle Kuric (min. 40)



Incidencias: segundo partido del play off de cuartos de final de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic ante unos 1.000 aficionados.