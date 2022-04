Josep Martínez en Esports COPE: "Pedri va a ser un jugador que marcará época"

El portero español del Leipzig Josep Martínez ha pasado por Esports COPE para valorar la próxima eliminatoria de Europa League entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt que arranca este jueves con el partido de ida en tierras alemanas.

El cancerbero de Alzira considera que los azulgrana no deben confiarse "no daría favorito al Barça porque es una eliminatoria muy abierta" y añade que el conjunto de Frankfurt "no ha encontrado la regularidad del año pasado en la liga pero es un equipo peligroso que se lo va a poner difícil al Barça. El Barça está en una dinámica muy positiva y se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno. De ese partido, creo que saldrá un finalista".

Analiza así al Eintracht "es un rival complicado que como todos los de Bundesliga impone un gran ritmo, tiene dos jugadores arriba muy valoces, son muy buenos para jugar en transición. Tienen al carrilero Kostic que a nosotros nos puso las cosas muy difíciles y empatamos 0 a 0 en casa".

El Leipzig de Josep Martínez se enfrentará en los cuartos de Europa League al Atalanta "va a ser un partido muy atractivo porque somos dos equipos muy atrevidos" y asegura que le gustaría encontrarse en la final al Barça "me encantaría, son dos equipos con estilos parecidos y con muy buenos jugadores, sería una final fantástica".

Josep jugó los últimos años de juvenil en la cantera del Barça y explica que "me llevé grandes experiencias, desde lesionarme, crecer y tener competencia. Tengo muy buenos recuerdos". Compartió equipo con Iñaki Peña, el que podría ser segundo portero azulgrana la próxima temporada "para mí, Iñaki es un gran portero. Creo que marcharse a Galatasary ha sido un paso importante y seguramente podrá competir con Ter Stegen dentro de unos años".

También coincidió, en una época posterior en Las Palmas, con Pedri "debutamos el mismo año. Él tenía 16 años y era físicamente un fideo, pero ya tenía cosas que no tenía nadie allí". Josep se muestra soprendido con los últimos golazos del canario "ha mejorado mucho la definición. Entre la visión y el pase que ya tenía y eso, va a ser un jugador que marque época. Tiene mucha humildad, siempre quiere aprender y gracias a eso va a ser un top mundial".

Compañero de Dani Olmo en el Eintracht, regatea cuando se le pregunta sobre un futuro fichaje del delantero por el Barça "está creciendo muchísimo aquí. El futuro tendrías que preguntarle a él, está contento aquí, en un futuro no se sabe, él es catalán y barcelonista, nunca se sabe".