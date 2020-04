Josep Maria Minguella: "Qui és aquest Lautaro?"

A l'Esports COPE de dilluns hem tornat amb força i amb les opinions de Josep Maria Minguella, que es mostra partidari de que les competicions tornin com abans millor "s'han d'acabar de jugar les competicions per evitar una ruïna molt difícil de recuperar per la majoria de clubs. Si no salves els clubs, has de tancar la persiana" i afegeix "qui pagarà totes les despeses, els salaris dels jugadors... com recuperes els diners de tots aquests mesos?".

Sense posar en risc els jugadors, Minguella considera que és necessari completar les competicions "s'ha de buscar que es faci el mínim possible perquè les televisions mantinguin l'interès i es puguin mantenir ingressos". L'empresari no té clar quan pot tornar el futbol "el meu càlcul personal, sense base estricta, és que els dos mesos de vacances habituals dels jugadors o gires de pretemporada, juliol i agost, és el temps que estarà tot aturat. Jo crec que haurien de reemprendre estiguin com estiguin, ningú estarà al 100%".

L'ex agent de jugadors considera que la crisi del coronavirus obligarà a redefinir el negoci del futbol "s'haurà de baixar gastos de forma radical. En el cas del Barça, això de fitxar un brasiler cada sis mesos que no serveix per res, s'ha acabat".

Minguella ens acaba sorprenent amb una de les seves reflexions sobre els moviments de mercat que podria fer el Barça "el Juan Mateo es un home que sap de futbol i em pregunta per les informacions sobre Lautaro. Jo li dic '¿Tú conoces a Julio Verne? La creatividad que tenía hace 300 años es la que hay que mantener aquí para combinar jugadores que vienen y que se van. Ara parlen de l'Arthur, però segur que vas a la Juve i està tancada", i acaba amb la frase del dia "el Lautaro aquest, amb tots els respectes, em pots dir qui és?".

