Minguella a Esports COPE: "Estan destrossant el futbol"

El debat dels dilluns a Esports COPE ens porta la parella mítica Poli Rincón i Josep Maria Minguella per valorar la polèmica arbitral de les últimes setmanes. L'exjugador del Madrid considera que "LaLiga está ganada para el Barça" i defensa que l'equip de Zidane no està guanyant pel VAR "para una vez que entra el VAR a favor del Madrid, resulta que es penalty. La diferencia con la jugada de Ramos es que el balón está en juego. Ramos no sabe que el jugador está detrás".

Josep Maria Minguella està molt enfadat amb les decisions del VAR "he pres una decisió important: em nego a parlar del VAR. Semblava que havia de ser la gran solución i jo em vaig quedar sol defensant que seria un desastre. Però aquesta lliga l'ha perdut el Barça". I afegeix "el futbol l'estan destrossant. Abans sabíem qui era l'àrbitre i donava la cara al camp. Ara estan adalt". Afregeix "Bartomeu té raó, però no serveix de res. És el sistema el que no funciona. Hi ha molta gent cobrant del VAR".

Poli Rincón manté que el VAR no soluciona el problema de les decisions arbitrals "cuando la decisión depende del criterio de una persona, aplicará su criterio, no el de la máquina". Afegeix que el Real Madrid no té el títol guanyat "si gana tres partidos, será campeón".

A més del debat, repassem l'actualitat del Barça, l'Espanyol, el Girona i tota la informació poliesportiva.

