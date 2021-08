Josep Maria Duran: "Las reglas serán justas, igualitarias y para todos"

El acuerdo de LaLiga con el fondo internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en el campeonato y los clubes contempla unos criterios de distribución del dinero "coherentes" y supondrá "un impulso a la competición", según el director general del Espanyol, José María Durán.



"No sabemos la letra pequeña de los detalles y cómo nos afectarán al límite salarial, pero sabemos que las reglas serán justas, igualitarias y para todos", consideró Durán durante la presentación de Sergi Gómez como nuevo jugador blanquiazul.



El director general del Espanyol explicó que los criterios de distribución que les ha explicado hasta el momento LaLiga "tienen sentido, son coherentes y van a beneficiar a todos los clubes en su justa medida".



"Esto no es ningún rescate. Es una operación para fortalecer las finanzas de todos los equipos de LaLiga, que podremos acometer un desarrollo a futuro. Es una operación a 50 años, con lo cual es una operación estratégica que va mucho más allá de la situación actual y puntual de algunos clubes", reflexionó.



Pese a no saber con precisión el destino último de esta inyección financiera, Durán sostuvo que los clubes mejorarán "determinados parámetros" en el control económico y dispondrán de más margen para inscribir jugadores.



Asimismo, el director general del RCD Espanyol rechazó con contundencia que este acuerdo, que todavía debe ser ratificado por los clubes, tenga algo que ver con las dificultades del FC Barcelona para fichar e inscribir en LaLiga al argentino Leo Messi.



"No tienen nada que ver. Está operación se estaba fraguando hace muchos meses. Simplemente ha coincidido en el tiempo. El problema de Messi surgió al final de la temporada pasada y esto se lleva fraguando de hace muchos más meses", reveló.



El Espanyol, atado por el límite salarial de LaLiga, solo ha incorporado hasta el momento a Sergi Gómez, aunque su director deportivo, Francisco Rufete, reconoció que el acuerdo con el fondo CVC ayudaría "sí o sí" en la parcela de incorporaciones y a que el mercado de fichajes se moviera "un poquito más rápido".



"Nuestra ilusión es poder ordenar bien la plantilla para que el míster (Vicente Moreno) tenga a su disposición tanto lo bueno que tenemos como esos pequeños retoques para competir en Primera División", manifestó Rufete.



En el capítulo de salidas, el director deportivo explicó que buscan que el argentino Matías Vargas "tenga minutos" en el Espanyol o fuera de él y no cerró la puerta a alguna venta por un precio justo de jugadores jóvenes, como Adrià Pedrosa, "para poder tener límite salarial".