Josep Maria Duran en Esports COPE: "Queremos que siga Raúl de Tomás pero los contratos son confidenciales"

El director general del Espanyol Josep Maria Duran ha dicho en Esports COPE que a pesar del descenso, no se deben tomar decisiones drásticas porque en el club hay potencial para volver a Primera, incluído el entrenador Rufete que seguirá con la dirección deportiva "no se tomaron las decisiones adecuadas en verano, pero en diciembre ya empezamos una remodelación profunda. Dos figuras claves están fuera. Rufo dio un paso al frente y fue valiente. No todo está en sus manos, tenemos un grupo de gestión formado por Chen, Rufo, Mao y yo. No hay que cargárselo todo, hay un talento que se debe aprovechar".

Preguntado sobre el futuro de la estrella del equipo, Raúl de Tomás, Duran no ha dejado claro si su contrato tiene una cláusula que obligue al club a liberarlo "nos gustaría que siguiese pero los contratos son confidenciales". Ante la remodelación profunda que necesita la plantilla con 14 bajas en dos meses, el directivo está seguro de hacerlo "es posible, yo lo he hecho en otros clubes. Este año tenemos unas limitaciones muy grandes. No podemos contratar hasta que tengamos saldo positivo". De todas formas, Duran considera que hay tiempo "haremos un equipo para empezar la temporada, pero el mercado estará abierto hasta el 5 de octubre y entonces veremos qué plantilla tenemos".

En cuanto a la decisión de destituir a Abelardo hace dos semanas, el director general ha sido claro "Abelardo no podía seguir porque estaba hundido y lo transmitía al equipo". Considera Duran que Rufete está haciendo una buena labor y no puede centrarse ahora en su tarea de director deportivo "lo que se ha empezado se acaba. El equipo está recuperando autoestima. Su dibujo táctico en el derbi fue perfecto. La ejecución falló por un jugador".

En cuanto al futuro entrenador, Duran deja alguna pista diciendo que para anunciar el elegido deberán esperar a que acabe "Segunda División... y también Primera".

Josep Maria Duran ha asumido que se equivocaron "Mr. Chen ya vio el fracaso en diciembre, se intentó reconducir la situación pero no hemos llegado a tiempo. Ya hemos empezado a trabajar por el futuro. Volveremos y volveremos más fuertes. Estamos decididos a levantar esto". Y añade "se desmantelaron las piezas claves del proyecto y no se suplieron con mejoras el recambio del entrenador, ni del delantero centro. Quizás no dimos con la tecla del entrenador correcto".

El director general asegura que se han detectado los fallos en la estructura y se han corregido "había una estructura, pero no había un liderazgo que tuviese una visión general del negocio. La mayoría de clubes tienen estructuras muy ejecutivas, aquí nos estorbábamos unos a otros. Había una estructura de gestión que anulaba las capacidades de los gestores Perarnau y Rufete. Había una persona en la dirección general corporativa que no conocía el negocio

Duran hace un llamamiento a la unidad para conseguir el regreso a Primera en un año "hago un llamamiento a la unidad. Ante la adversidad nos hacemos más fuertes y hay que mirar adelante". Y sigue "el principio del futuro es el final de esta temporada. Este es el camino". El directivo cree que se debe seguir el ejemplo del último descenso "en el 93 también se renovó la gestión del club, no se llegó a tiempo de salvar al y se volvió más fuerte. Esta es la referencia. todos cometemos errores y sabemos hasta donde llega la responsabilidad de cada uno"