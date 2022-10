Joselu en Esports COPE: "Diego Martínez es el entrenador perfecto para este proyecto"

El delantero del RCD Espanyol Joselu Mato ha atendido a Esports COPE en un momento dulce a nivel personal, con siete goles en 11 partidos, empatado con Borja Iglesias como máximo goleador español de la LaLiga.

Fichado este verano, ya se ha convertido en el ídolo de la afición espanyolista, y aunque el equipo no acaba de conseguir resultados, el delantero defiende con contundencia la labor de Diego Martínez en el banquillo "el míster es un fenómeno, es un pilar fundamental, el capitán de nuestro barco, el que nos guía cuando el camino es oscuro y nos lleva a la luz. Tenemos el entrenador perfecto para este proyecto".

El Espanyol es decimocuarto en LaLiga, con 10 puntos, a uno de la zona de descenso y los goles de Joselu han contribuído a que no se encuentre en una situación peor. Joselu considera que han merecido más "los puntos marcan la clasificación pero hay que quedarse con las sensaciones. Los puntos que nos hemos dejado atrás son por errores, todos somos humanos. Pero es verdad que ningún equipo ha sido superior a nosotros por nivel de juego. Pudimos ganar algunos partidos como Valencia, Cadiz o Elche y si tuviésemos 16 o 17 puntos no estaríamos hablando de esto".

El delantero nacido en Stuttgart es sin duda la mejor noticia del equipo en este inicio de temporada "me gusta que mis goles sirvan para que el equipo puntúe. Estoy encantado de poder estar aquí". Incluso ha sido elegido capitán por sus compañeros Incluso es capitán "he intentado demostrar como soy y la carrera que tengo detrás. Los compañeros han visto que puedo aportar y estoy orgulloso por un reto más".

Joselu no piensa en la posibilidad de que Luis Enrique le llame para el Mundial, pero se muestra ilusionado cuando le preguntan "uno siempre sueña con conseguir objetivos cuando hace las cosas bien en su club. Yo estoy contento porque estoy haciendo las cosas muy bien. Que cabe esa posibilidad, yo sólo pienso en el partido de Mallorca y todo lo que llegue después será un premio y un reconocimiento, pero no es algo que me pase por la mente".